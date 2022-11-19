В Україні відновили торги з оренди сільськогосподарської землі

З 19 листопада в Україні знову можна організовувати онлайн торги з набуття права оренди земельних ділянок с/г призначення. Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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У відомстві пояснили, що набув чинності закон № 2698 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель".

Після повномасштабного вторгнення в України запровадили тимчасовий порядок передачі в користування сільськогосподарських земель. Таке рішення приймали через те, що Державний земельний кадастр і Державний реєстр речових прав не функціонували, також не проводилися електронні земельні аукціони. Тепер же повертається довоєнний прозорий порядок такої передачі.

Зокрема, закон № 2698 запроваджує такі норми:

с/г можна передати в оренду після реєстрації ділянок у Державному земельному кадастрі, а прав на них – у Державному реєстрі речових прав;

припиняється автоматичне поновлення договорів на користування земельними ділянками, термін дії яких закінчився після введення воєнного стану;

особи, які орендували ділянку, але відповідно до закондавства не можуть бути суб’єктами такого права, можуть викупити ці га;

скасовується відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, які сплачувалися внаслідок вилучення сільськогосподарських угідь із господарського обігу, а також при погіршенні якості земель.

Крім того, відкриють можливість приймання картографічних матеріалів (зокрема, топографічні плани та карти всього масштабного ряду від 1:500 до 1:1 000 000) через геоінформаційну систему в режимі онлайн.

"Важливо, що зручний доступ і користування відомостями Картфонду дозволять оперативно отримувати необхідні картографічні матеріли органами державної влади та місцевого самоврядування. Крім цього, спрощений цифровий підхід до передачі картографічних матеріалів сприятиме їх належному обліку, і уникненню дублювання аналогічних за змістом робіт і фінансових ресурсів у майбутньому", — підсумували в Мінагрополітики.

Зазначимо, протягом дев'яти місяців з початку повномасштабної російсько-української війни ринок землі сільськогосподарського призначення, який відкрився в Україні ще всередині літа минулого року, демонструє позитивну динаміку.

Відомо, що протягом останніх дев'яти місяців в Україні на купівлю землі було укладено 31 тисячу угод на загальну площу понад 56 тис. гектарів.