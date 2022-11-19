В Украине возобновили торги по аренде сельскохозяйственной земли

С 19 ноября в Украине снова можно организовывать онлайн торги по обретению права аренды земельных участков с/х назначения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В ведомстве пояснили, что вступил в силу закон № 2698 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о возобновлении системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствовании законодательства об охране земель".

После полномасштабного вторжения в Украине ввели временный порядок передачи в пользование сельскохозяйственных земель. Такое решение принимали из-за того, что Государственный земельный кадастр и Государственный реестр прав не функционировали, также не проводились электронные земельные аукционы. Теперь же возвращается довоенный прозрачный порядок такой передачи.

В частности, закон № 2698 вводит следующие нормы:

с/х землю можно передать в аренду после регистрации участков в Государственном земельном кадастре, а прав на них – в Государственном реестре вещных прав;

прекращается автоматическое возобновление договоров на пользование земельными участками, срок действия которых истек после введения военного положения;

лица, арендовавшие участок, но согласно законодательству не могут быть субъектами такого права, могут выкупить эти га;

отменяется возмещение потерь сельскохозяйственного производства, которые уплачивались в результате изъятия сельскохозяйственных угодий из хозяйственного обращения, а также при ухудшении качества земель.

Кроме того, откроют возможность приема картографических материалов (в частности, топографические планы и карты всего масштабного ряда от 1:500 до 1:1000000) через геоинформационную систему в режиме онлайн.

"Важно, что удобный доступ и пользование сведениями Картфонда позволят оперативно получать необходимые картографические материалы органами государственной власти и местного самоуправления", - подытожили в Минагрополитики.

Отметим, что в течение девяти месяцев с начала полномасштабной российско-украинской войны рынок земли сельскохозяйственного назначения демонстрирует положительную динамику.

Известно, что за последние девять месяцев в Украине на покупку земли было заключено 31 тысячу сделок на общую площадь более 56 тыс. гектаров.