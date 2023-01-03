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За период войны в Украине заключено почти 42 тысячи земельных соглашений: в каком регионе самая дорогая земля
С 24 февраля 2022 года по сегодняшний день заключено 41 979 сделок на рынке земли. Они охватывают площадь в 77668 га.
Об этом сообщает Министерство агрополитики Украины .
Наиболее активными регионами (по площади земель, по которым зарегистрированы сделки) стали Хмельнитчина (8,1 тыс. га); Виннитчина (8 тыс. га); Полтавщина (8 тыс. га); Кировоградская область (7,8 тыс. га); Днепропетровская область (7,6 тыс. га).
За последние две недели было заключено 5 389 сделок в пределах рынка земли по площади более 11 тыс. га.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 142 945 земельных сделок по площади в 322 194 га.
Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5665 нотариусов. Всего заявлений – 6380, из них согласовано – 5555, отказ получили 825.
Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются:
- Харьковщина (39,5 тыс. га).
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Днепропетровская область (29 тыс. га).
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Полтавская область (26,3 тыс. га).
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Кировоградская область (26,1 тыс. га).
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Херсонская область (21 тыс. га).
Средняя цена 1 га земли в Украине составляет 52462 грн. Такой показатель получен на основе 117586 сделок по продаже земли по площади в 268,3 тыс. га.
Стоимость одного гектара земли в Ивано-Франковской области, которая находится в топе рейтинга, достигает 292,7 тыс. грн.
Отмечается, что нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
Напомним, что за последние девять месяцев в Украине на покупку земли было заключено 31 тысячу сделок на общую площадь более 56 тыс. гектаров.