Объявлены финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине"

Ежегодный конкурс "Автомобиль года в Украине" выходит на финишную черту: объявлены финалисты в главных номинациях "Автомобиль года" и "Кроссовер года".

Первый этап голосования журналистского жюри (журналисты ведущих изданий Украины, включая корреспондента Delo.UA) вывел в финал семь легковых моделей авто и восемь кроссоверов (две модели набрали равное количество баллов). Претендентов жюри выбирало среди моделей, дебютировавших на украинском рынке в 2016 году, — а это без малого 40 моделей.

Также на первом этапе голосования определены претенденты на победу в дополнительных номинациях: "соотношение цена/качество" и "дизайн". И — впервые в истории конкурса — в номинации "Лучший гибрид/электромобиль".

Финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине 2017" в номинации "Автомобиль года"

BMW 5-й серии

Hyundai Elantra

Infiniti Q30

Mercedes-Benz E-Class

Renault Megane

Toyota Corolla

Volvo S90

Финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине 2017" в номинации "Кроссовер года"

Ford Edge

Jaguar F-PACE

Kia Sportage

Mitsubishi Pajero Sport

Peugeot 2008

Renault Captur

Suzuki SX4

Volkswagen Tiguan

Второй этап голосования журналистского жюри состоится 18 января 2017 года на автодроме "Чайка" под Киевом: итоговые оценки и выбор победителей в основных номинациях по версии журналистского жюри будут сделаны после сравнительных тестовых заездов. Причем для кроссоверов будет проложена специальная внедорожная трасса.

Напомним, что победители конкурса "Автомобиль года в Украине" определяется определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри — общественного и журналистского. Соотношение голосов обоих жюри при подсчете итогового результата учитывается в пропорции 50/50. Победителем считается автомобиль, набравший наибольшее количество голосов.