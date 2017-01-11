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Объявлены финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине"

11 января 2017, 16:53
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В этом году победители будут определяться в двух номинациях: "Автомобиль года" и "Кроссовер года". По итогам голосования журналистского жюри в финал вышли семь легковых моделей и восемь кроссоверов

Объявлены финалисты конкурса Увеличить картинку

Ежегодный конкурс "Автомобиль года в Украине" выходит на финишную черту: объявлены финалисты в главных номинациях "Автомобиль года" и "Кроссовер года".

Первый этап голосования журналистского жюри (журналисты ведущих изданий Украины, включая корреспондента Delo.UA) вывел в финал семь легковых моделей авто и восемь кроссоверов (две модели набрали равное количество баллов). Претендентов жюри выбирало среди моделей, дебютировавших на украинском рынке в 2016 году, а это без малого 40 моделей.

Также на первом этапе голосования определены претенденты на победу в дополнительных номинациях: "соотношение цена/качество" и "дизайн". И впервые в истории конкурса в номинации "Лучший гибрид/электромобиль".

Финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине 2017" в номинации "Автомобиль года"

BMW 5-й серии

Hyundai Elantra

Infiniti Q30

Mercedes-Benz E-Class

Renault Megane

Toyota Corolla

Volvo S90

Финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине 2017" в номинации "Кроссовер года"

Ford Edge

Jaguar F-PACE

Kia Sportage

Mitsubishi Pajero Sport

Peugeot 2008

Renault Captur

Suzuki SX4

Volkswagen Tiguan

Второй этап голосования журналистского жюри состоится 18 января 2017 года на автодроме "Чайка" под Киевом: итоговые оценки и выбор победителей в основных номинациях по версии журналистского жюри будут сделаны после сравнительных тестовых заездов. Причем для кроссоверов будет проложена специальная внедорожная трасса.

Напомним, что победители конкурса "Автомобиль года в Украине" определяется определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри — общественного и журналистского. Соотношение голосов обоих жюри при подсчете итогового результата учитывается в пропорции 50/50. Победителем считается автомобиль, набравший наибольшее количество голосов.

Автор: Вадим Добровольский

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: автомобили , автопродажи

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