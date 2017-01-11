Объявлены финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине"

Ежегодный конкурс "Автомобиль года в Украине" выходит на финишную черту: объявлены финалисты в главных номинациях "Автомобиль года" и "Кроссовер года".
Первый этап голосования журналистского жюри (журналисты ведущих изданий Украины, включая корреспондента Delo.UA) вывел в финал семь легковых моделей авто и восемь кроссоверов (две модели набрали равное количество баллов). Претендентов жюри выбирало среди моделей, дебютировавших на украинском рынке в 2016 году, — а это без малого 40 моделей.
Также на первом этапе голосования определены претенденты на победу в дополнительных номинациях: "соотношение цена/качество" и "дизайн". И — впервые в истории конкурса — в номинации "Лучший гибрид/электромобиль".
Финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине 2017" в номинации "Автомобиль года"
BMW 5-й серии
Hyundai Elantra
Infiniti Q30
Mercedes-Benz E-Class
Renault Megane
Toyota Corolla
Volvo S90
Финалисты конкурса "Автомобиль года в Украине 2017" в номинации "Кроссовер года"
Ford Edge
Jaguar F-PACE
Kia Sportage
Mitsubishi Pajero Sport
Peugeot 2008
Renault Captur
Suzuki SX4
Volkswagen Tiguan
Второй этап голосования журналистского жюри состоится 18 января 2017 года на автодроме "Чайка" под Киевом: итоговые оценки и выбор победителей в основных номинациях по версии журналистского жюри будут сделаны после сравнительных тестовых заездов. Причем для кроссоверов будет проложена специальная внедорожная трасса.
Напомним, что победители конкурса "Автомобиль года в Украине" определяется определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри — общественного и журналистского. Соотношение голосов обоих жюри при подсчете итогового результата учитывается в пропорции 50/50. Победителем считается автомобиль, набравший наибольшее количество голосов.
Автор: Вадим Добровольский
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Раздел: Автомобильные новости > Автоновости
Теги: автомобили , автопродажи
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