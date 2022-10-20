Українці зможуть купувати долари США за офіційним курсом НБУ для розміщення валюти на депозитах

Національний банк домовився з українськими банками про запровадження з 21 жовтня можливості для клієнтів купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку.

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Про це 20 жовтня повідомила пресслужба регулятора.

При цьому передбачається обов'язковий зворотній продаж купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

Клієнт одного банку може відкривати необмежену кількість таких вкладів на будь-яку суму. Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

Домовленість між НБУ і банками полягає у тому, що фінустанови для нівелювання власного валютного ризику зможуть купувати долари у регулятора на суму проведення таких депозитних операцій за офіційним курсом та надалі розміщуватимуть придбану валюту на окремому рахунку в НБУ.

Цю валюту банки не зможуть використати для інших цілей і будуть зобов'язані згодом продати знову регулятору за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів.

При цьому для компенсації банкам витрат від проведення таких операцій НБУ нараховуватиме відсотки на валютні залишки на відповідному окремому рахунку в НБУ з виплатою їх у гривні.

Нацбанк пояснює, що така схема не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, ураховуючи, що цей продукт передбачає зворотний продаж іноземної валюти.

В той же час інструмент дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань. Крім того, механізм дасть змогу зв’язати частину структурного профіциту ліквідності в банківській системі.

Станом на 20 жовтня офіційний курс долара США від НБУ становить 36,56 грн/долл, тоді як середній курс від банків досяг 40,20/40,50 грн/долл (купівля/продаж).

Нагадаємо, ще в липні НБУ дозволив банкам продавати фізособам безготівкову іноземну валюту, але за курсом банку. Для цього регулятор вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.

Після цього Укрексімбанк та Кредобанк запровадили продаж валюти для розміщення на депозит. У вересні таку ж можливість отримали клієнти державного ПриватБанку.