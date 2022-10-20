ПриватБанк запускає вклад "Капітал", для якого валюту можна купувати за курсом НБУ

ПриватБанк запускає валютний вклад "Капітал" для захисту гривневих заощаджень клієнтів, валюту для якого можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ.

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Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Так, з 21 жовтня ПриватБанк приєднується до ініціативи Національного банку України та запроваджує новий валютний вклад "Капітал", який додатково захистить гривневі заощадження клієнтів у разі подорожчання долара.

За його словами, згідно щойно затвердженої Постанови НБУ № 222, для розміщення коштів на вкладі "Капітал" клієнти банку можуть з власної гривневої картки купувати валюту без обмежень суми за офіційним курсом Національного банку (на 20.10.2022 - 36,57 грн за долар США).

"Ми активно підтримали ініціативу регулятора щодо впровадження нового інструменту для захисту гривневих заощаджень українців і пропонуємо такий вклад 18,5 мільйонам наших клієнтів. Вклад "Капітал" є зручною альтернативою вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що зрештою сприятиме стабілізації курсу на готівковому ринку" - зазначив Мусієнко.

Відкрити строковий вклад "Капітал" в ПриватБанку можна через Приват24 чи відділення банку у доларах США строком на 6 або 12 місяців.

Мінімальна сума вкладу – 500 доларів, максимальна сума одного вкладу не обмежена.

Умови вкладу не передбачають його поповнення, втім клієнти при бажанні заощадити більше коштів мають можливість відкривати декілька вкладів.

Після закінчення строку вкладу, сума вкладу та нараховані проценти автоматично конвертуються з доларів США у гривню за поточним офіційним курсом НБУ та повертаються на ту саму картку, з якої було відкрито вклад. Таким чином заощадження у гривні зберігають свій еквівалент до долара США.

Зазначимо, що НБУ 21 липня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит. Кількість банків, які пропонують таку послугу, поступово збільшується. Зокрема, упродовж серпня-вересня таку можливість забезпечили кілька банків із найбільшою кількістю клієнтів.

Так, клієнти ПриватБанку з 28 вересня можуть онлайн купувати валюту для розміщення на строкових депозитах. Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом ПриватБанку, додаткових комісій за продаж валюти під депозит немає.