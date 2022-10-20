ПриватБанк запускает вклад "Капитал", для которого валюту можно покупать по курсу НБУ

ПриватБанк запускает валютный вклад "Капитал" для защиты гривневых сбережений клиентов, валюту для которого можно покупать без ограничений по текущему курсу НБУ.

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Об этом сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Так, с 21 октября ПриватБанк присоединяется к инициативе Национального банка Украины и вводит новый валютный вклад "Капитал", который дополнительно защитит гривневые сбережения клиентов в случае подорожания доллара.

По его словам, согласно только что утвержденному Постановлению НБУ №222, для размещения средств на вкладе "Капитал" клиенты банка могут с собственной гривневой карты покупать валюту без ограничений суммы по официальному курсу Национального банка (на 20.10.2022 - 36,57 грн за доллар США. ).

"Мы активно поддержали инициативу регулятора по внедрению нового инструмента для защиты гривневых сбережений украинцев и предлагаем такой вклад 18,5 миллионам наших клиентов. Вклад "Капитал" является удобной альтернативой вложению средств в наличную иностранную валюту, что в конечном итоге будет способствовать стабилизации курса на наличном рынке" - отметил Мусиенко.

Открыть срочный вклад "Капитал" в ПриватБанке можно через Приват24 или отделении банка в долларах США сроком 6 или 12 месяцев.

Минимальная сумма вклада – 500 долларов, максимальная сумма одного вклада не ограничена.

Условия вклада не предусматривают его пополнение, впрочем клиенты при желании больше сэкономить имеют возможность открывать несколько вкладов.

После окончания срока вклада, сумма вклада и начисленные проценты автоматически конвертируются из долларов США в гривну по текущему официальному курсу НБУ и возвращаются на ту же карточку, с которой был открыт вклад. Таким образом, сбережения в гривне сохраняют свой эквивалент к доллару США.

Отметим, что НБУ 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит. Количество банков, предлагающих такую услугу постепенно увеличивается. В частности, за август-сентябрь такую возможность обеспечили несколько банков с наибольшим количеством клиентов.

Так, клиенты ПриватБанка с 28 сентября могут онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах. Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка, дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.