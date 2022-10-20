Украинцы смогут покупать доллары США по официальному курсу НБУ для размещения валюты на депозитах

Национальный банк договорился с украинскими банками о введении с 21 октября возможности для клиентов покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке.

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Об этом 20 октября сообщила пресс-служба регулятора.

При этом предусматривается обязательная обратная продажа купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения возвратной операции.

Клиент одного банка может открывать огромное количество таких вкладов на любую сумму. Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться в соответствии с процентной политикой банков, срок депозита – от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

Договоренность между НБУ и банками состоит в том, что финучреждения для нивелирования собственного валютного риска смогут покупать доллары у регулятор на сумму проведения таких депозитных операций по официальному курсу и в дальнейшем будут размещать приобретенную валюту на отдельном счете у НБУ.

Эту валюту банки не смогут использовать для других целей и будут обязаны впоследствии продать снова регулятору по актуальному официальному курсу по истечении срока таких валютных депозитов.

При этом для компенсации банкам расходов от проведения таких операций НБУ будет начислять проценты на валютные остатки на соответствующем отдельном счете НБУ с выплатой их в гривне.

Нацбанк объясняет, что такая схема не окажет негативного влияния на международные резервы, учитывая, что этот продукт предусматривает обратную продажу иностранной валюты.

В то же время инструмент позволит гражданам оградить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний. Кроме того, механизм позволит увязать часть структурного профицита ликвидности в банковской системе.

По состоянию на 20 октября официальный курс доллара США от НБУ составляет 36,56 грн/долл (зафиксированный курс на время войны), в то время как средний курс от банков достиг 40,20/40,50 грн/долл (покупка/продажа).

Напомним, еще в июле НБУ разрешил банкам продавать физлицам безналичную иностранную валюту, но по курсу банка. Для этого регулятор принял ряд дополнительных мер по сбалансированию валютного рынка и поддержанию устойчивости экономики в условиях войны.

После этого Укрэксимбанк и Кредобанк ввели продажу валюты для размещения депозита. В сентябре такую возможность получили клиенты государственного ПриватБанка.

Источник фото: ua.depositphotos.com