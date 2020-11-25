Новости компаний 1 час назад

0,01% годовых — ALFA Smart Agro и ведущие банки Украины обновили условия агрокредитов

Четыре ведущих банка Украины — Raiffeisen Bank Aval, ОТП Банк, ПроКредит Банк и Альфа-Банк — предлагают аграриям финансирование на покупку продуктов ALFA Smart Agro на более выгодных условиях

0,01% годовых — ALFA Smart Agro и ведущие банки Украины обновили условия агрокредитов 0,01% годовых — ALFA Smart Agro и ведущие банки Украины обновили условия агрокредитов

Каждая из партнерских программ кредитования имеет свои преимущества. Поэтому агропроизводитель может выбрать для себя наиболее актуальный вариант сотрудничества.

Партнерская программа с Raiffeisen Bank Aval начала действовать недавно и предлагает финансирование по специальным процентным ставкам и без банковской комиссии.

Кратко и по делу в Telegram

 Условия программы:

  • сумма кредита от 300 тысяч гривен;
  • процентные ставки: 0,01% годовых на первые 5 месяцев и 11,5% годовых на следующие 6-12-й месяцы;
  • залог: оборудование, транспорт, недвижимость.

Кроме того, в направлении снижения процентных ставок обновились условия партнерских программ кредитования аграриев с ОТП Банком, ПроКредит Банком и Альфа-Банком.

Партнерская программа с ОТП Банком действует при поддержке IFC (International Financial Corporation) в рамках проекта "Агро Фабрика". Ее особенность — скорость получения финансирования.

Сумма финансирования — от 2 до 15 млн гривен. Агропроизводитель получает средства уже на 9-й день после подачи заявки.

Для клиентов ALFA Smart Agro ОТП Банк предлагает два варианта партнерских условий:

1) сниженная ставка на весь срок: 7-9% годовых на срок кредитования 1-9 месяцев;

2) 0,01% годовых на первые 5 месяцев кредита и в дальнейшем 13% — 15% годовых (в зависимости от предоставленного обеспечения). Срок кредитования — до 12 месяцев.

Отметим, что сотрудничество ALFA Smart Agro и ОТП Банка в сфере кредитования аграриев успешно действует уже четвертый год подряд. Подробно об условиях — на сайте банка.

Партнерская программа с ПроКредит Банком для покупателей продуктов ALFA Smart Agro предлагает индивидуальный подход. Особенность — возможность отсрочки первой выплаты капитала до 11 месяцев.

 Агропроизводители получают средства на следующих условиях:

  • сумма кредита — от 2 млн гривен;
  • процентные ставки: 0,01% годовых на первые 6 месяцев, 3% годовых на 6-9-й месяцы и 5% годовых на 10-12-й месяцы;
  • залог: агротехника, автотранспорт, оборудование, недвижимость, депозиты в ПроКредит Банке.

Программа действует для юридических лиц. Подробно об условиях кредитования покупателей продукции ALFA Smart Agro — по ссылке.

Партнерская программа с Альфа-Банком предлагает кредитование агропроизводителей на сумму до 7,5 млн гривен без залога.

 Условия программы:

  • процентные ставки: 0,01% годовых на первые 5 месяцев и в дальнейшем 19,5% годовых на 6-12-й месяцы;
  • залог для кредита более 7,5 млн гривен: недвижимость, автотранспорт, оборудование.

Банки, с которыми сотрудничает ALFA Smart Agro — это ведущие банки Украины. Компания постоянно расширяет набор финансовых инструментов и сейчас, в частности, работает над тем, чтобы у агропроизводителей было больше возможностей получать финансирование на покупку продуктов ALFA Smart Agro без залога. О новых программах кредитования будет сообщено в ближайшее время.

Напомним, в 2021 году ALFA Smart Agro расширяет портфель продуктов — компания выводит на рынок 7 новых разработок. Каталог ALFA Smart Agro на 2021 уже доступен для просмотра онлайн.

 

ALFA Smart Agro — ведущий производитель средств защиты растений и микроудобрений, входит в топ-5 лидеров рынка Украины. В портфеле компании представлено 75 продуктов — инновационных решений, которые отличаются высокой эффективностью и полностью соответствуют концепции разумной агрономии. Большое количество препаратов, созданных ALFA Smart Agro, не имеют аналогов в Украине. Разработка, производство и контроль качества продукции ALFA Smart Agro происходит в полном соответствии с мировыми стандартами.

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