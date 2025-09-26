1+1 media планує робити «врізки» реклами у власні лінійні канали, що транслюються на ОТТ-платформах

Ринок реклами на стримінгових платформах бурхливо розвивається у всьому світі. Україна не є винятком, навпаки – за обсягами вона лідер Східної Європи.

Основним конкурентом за клієнтські бюджети реклами в OTT є відеореклама в інтернеті, яка, на відміну від лінійного ТБ, має схожу систему продажів: не за GRP, а за CPM (ціна за 1000 показів). (Перехід від GRP до CPM у CTV-рекламі відображає загальну тенденцію в медіа: від усереднених, агрегованих показників до точних, вимірюваних). Конкуруючи з YouTube та відеорекламою в соціальних мережах, реклама в OTT поступається їм в охопленні, адже сьогодні вона доступна переважно «безкоштовним» користувачам українських стримінгових платформ, які споживають безкоштовний контент FAST-каналів.

Розширення аудиторії через лінійні канали

Додавання реклами на лінійних телеканалах розширить аудиторні можливості для ринку майже вдвічі, оскільки відкриє доступ і до платних абонентів OTT-платформ, які становлять більшість на трьох найбільших вітчизняних сервісах – Київстар ТБ, Megogo та Sweet.TV.

Саме збільшення аудиторії, а отже, охоплення рекламних кампаній в OTT, є основною причиною того, чому 1+1 media планує з наступного року робити «врізки» реклами у власні лінійні канали, що транслюються на стримінгових платформах. Такі блоки межуватимуть з «класичними» блоками на загальнонаціональних телеканалах, у яких у цей час для глядачів інших типів прийому (Т2, кабель, супутник) транслюватиметься власне промо телеканалів чи некомерційна реклама. Хронометраж таких блоків буде не більше 2-х хвилин на годину, що вдвічі менше за 4 хвилини на FAST-каналах медіагрупи.

За розрахунками, цього обсягу буде достатньо, щоб задовольнити попит, адже не всі ключові телевізійні рекламодавці зацікавляться такою можливістю розміщення. Більшість продовжуватиме купувати рекламу по GRP, не обмежуючись можливостями OTT, яке хоч і охоплює, згідно з дослідженнями Nielsen, вже 47% міського населення, але не перевищує 30% населення країни загалом.

Ми сподіваємося, що обидва типи розміщення не конкуруватимуть, а доповнюватимуть одне одного, що, безперечно, розширить можливості телевізійної реклами загалом. Вже сьогодні, аналізуючи результати реальних кампаній на платформі Київстар ТБ, ми бачимо, що одночасне розміщення реклами на лінійних і тематичних каналах збільшує охоплення кампанії окремо взятого клієнта більш ніж на 25%.

Новий підхід до продажів та оцінки

При продажах реклами ми не розділятимемо аудиторію на глядачів FAST-каналів (переважно безкоштовні абоненти) та лінійних телеканалів групи (виключно контрактні абоненти). «Нові» глядачі лінійних телеканалів розширять вже наявні тематичні пакети, за якими продається реклама в OTT – «жіночий», «чоловічий», «сімейний» та «дитячий».

На відміну від FAST-каналів, національні телеканали не є тематичними чи монопрограмними, тому їх розподіл за пакетами відбуватиметься згідно з даними переглядів з урахуванням зміни аудиторії протягом дня. Наприклад, телеканал ТЕТ може бути присутнім у пакеті:

«дитячий», коли вранці транслює мультфільми;

«жіночий», коли в денному ефірі транслює серіали та програми для молодих жінок;

«сімейний», коли в прайм-тайм транслює сімейне шоу «Я люблю Україну».

Сьогодні контент 1+1 media у вигляді FAST та лінійних каналів присутній на основних вітчизняних OTT-платформах. Сподіваємось, що і реклама буде доступною скрізь.

Для того, щоб рекламодавець мав можливість оцінювати власні кампанії не лише в рамках окремої платформи, як це відбувається зараз, але бачити ситуацію загалом, ми плануємо започаткувати обмін даними про результати розміщення реклами між основними стримінговими платформами країни. Продаючи рекламу через різних продавців, платформи надаватимуть дані про перегляд реклами «третій» стороні, яка й зводитиме показники зі спільного охоплення та унікальної аудиторії. Це має покращити сприйняття цього виду реклами з боку рекламодавців, що стимулюватиме перетікання бюджетів в OTT, насамперед, з YouTube.