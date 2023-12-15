74% компаній досягли запланованих у 2023 році фінрезультатів, а 40% очікують завершення війни в 2025-му - опитування

74% компаній вдалося досягти запланованих у 2023 році фінансових результатів, свідчать результати опитування Американської торговельної палати в Україні серед її членів. Зокрема, 27% заявили, що досягли навіть більшого, ніж планували.

Також представники бізнесу дали прогноз на 2024 рік щодо доходів, кількості працівників та обсягу інвестицій своїх компаній. 46% компаній-членів палати сподіваються на зростання доходів, 41% - вважають, що доходи не зміняться, а 13% прогнозують зменшення.

55% респондентів зазначили, що чисельність персоналу в їхніх компаніях залишиться незмінною, 33% вказують, що їхні компанії збільшать кількість працівників, а 12% очікують її зменшення. 54% представників компаній-членів зазначили, що їхні інвестиції залишаться незмінними. 37% бізнесу прогнозують збільшення інвестицій, тоді як 9% - зменшення.

Крім того, представників бізнес-спільноти запитали про те, коли, на їх думку, закінчиться війна в Україні. 40% компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році, 24% - у 2024 році, 17% - через п'ять років.

Найбільш важливими кроками, які має зробити український уряд, аби суттєво допомогти бізнесу на місцях, респонденти назвали посилення національної безпеки та оборони та розмінування територій (24%), проведення реальної та ефективної судової реформи (23%), а також забезпечення захисту ланцюгів постачання шляхом вирішення ситуації з логістикою на кордонах та морськими перевезеннями (20%).

Серед інших кроків названо пом'якшення валютних обмежень щодо репатріації дивідендів та/або виплати відсотків за зовнішніми кредитами, забезпечення передбачуваності та стабільності податкового законодавства, а також чіткої та прозорої процедури бронювання, розширення страхового покриття політичних ризиків.

Згідно з результатами опитування, окрім повномасштабної війни Росії проти Україні, найбільшими геополітичними ризиками на 2024 рік, які можуть вплинути на Україну та, потенційно, на бізнес, компанії вважають вибори в США (69%), глобальні збройні конфлікти/війни (50%), порушення ланцюгів поставок (41%), економічну безпеку (32%) та дефіцит ресурсів (21%).

Опитування було проведене в першій половині грудня 2023 року. Респондентами стали 108 керівників та топ-менеджерів компаній-членів АТП в Україні, з яких 76% - саме керівники.

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