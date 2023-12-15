74% компаний достигли запланированных в 2023 году финрезультатов, а 40% ждут конца войны в 2025-м - опрос

74% компаний удалось добиться запланированных в 2023 году финансовых результатов, свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты в Украине среди ее членов. В частности, 27% заявили, что достигли даже большего, чем планировали.

Также представители бизнеса дали прогноз на 2024 год о доходах, количестве работников и объеме инвестиций своих компаний. 46% компаний-членов палаты надеются на рост доходов, 41% считают, что доходы не изменятся, а 13% прогнозируют их уменьшение.

55% респондентов отметили, что численность персонала в их компаниях останется неизменной, 33% указывают, что их компании увеличат количество работников, а 12% ожидают его уменьшения. 54% представителей компаний-членов отметили, что их инвестиции останутся неизменными. 37% бизнесов прогнозируют увеличение инвестиций, тогда как 9% – уменьшение.

Кроме того, представителей бизнес-сообщества спросили, когда, по их мнению, закончится война в Украине. 40% компаний считают, что война закончится в 2025 году, 24% – в 2024 году, 17% – через пять лет.

Наиболее важными шагами, которые должно сделать украинское правительство, чтобы существенно помочь бизнесу на местах, респонденты назвали усиление национальной безопасности и обороны и разминирование территорий (24%), проведение реальной и эффективной судебной реформы (23%), а также обеспечение защиты цепей снабжения путем разрешения ситуации с логистикой на границах и морскими перевозками (20%).

Среди других шагов названы смягчение валютных ограничений по репатриации дивидендов и/или выплате процентов по внешним кредитам, обеспечение предсказуемости и стабильности налогового законодательства, а также четкая и прозрачная процедура бронирования, расширение страхового покрытия политических рисков.

Согласно результатам опроса, кроме полномасштабной войны России против Украины, наибольшими геополитическими рисками на 2024 год, которые могут повлиять на Украину и потенциально на бизнес, компании считают выборы в США (69%), глобальные вооруженные конфликты/войны (50%), нарушение цепей поставок (41%), экономическую безопасность (32%) и дефицит ресурсов (21%).

Опрос был проведен в первой половине декабря 2023 года. Респондентами стали 108 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов АТП в Украине, из которых 76% – именно руководители.

Источник фото: ua.depositphotos.com