Агрохолдинг Vitagro закончил строительство маслозавода

26 декабря 2016, 13:47
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Vitagro достроил завод по переработке подсолнечника, а также занялся строительством элеватора

Агрохолдинг Vitagro закончил строительство маслозавода | АПК | Дело Увеличить картинку

Аграрная компания Vitagro построила новый маслозавод. "Масляный завод, который мы построили в Волочиске (Хмельницкая обл.), практически готов к запуску. Подсолнечника выращиваем достаточно, и поэтому переработка очень целесообразна", — рассказал генеральный директор Vitagro Петр Лабазюк.

Кроме того, предприятие планирует в следующем году запустить новый элеватор на 100 тыс. тонн. Он располагается в селе Закупне (Хмельницкая обл.).

"Строятся силосные, завальные ямы. Недавно получили оборудование итальянского производства. Сводный админкорпус, весы. Итак, в следующем году наш элеватор сможет принимать зерно нового урожая", — рассказал гендиректор Vitagro.

Кроме этого, по его словам, предприятие ввело в действие два свинокомплекса. В планах — развитие перерабатывающих предприятий.

"Если развиваем свиноводство, то логично иметь и убойные цеха, мясокомбинат. Развиваем еще и молочное животноводство. Чтобы наполнить генетику стада, закупаем до нового года 150 нетелей на фермы",— сказал Лабазюк.

По словам гендиректора предприятия, компания также продолжает высаживать сады.

Агрохолдинг Vitagro работает в области растениеводства, садоводства и животноводства, что обеспечивает полный цикл сельскохозяйственного производства. Земельный банк компании — 60 тыс. га. Компания владеет поголовьем в 14,5 тыс. свиней и 4 тыс. молодых КРС.

По материалам: Agravery
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Теги: апк, подсолнечник, инвестиции, строительство

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Агрохолдинг Vitagro закончил строительство маслозавода | АПК | Дело
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