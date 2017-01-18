"Агропродсервис" вырежет половину поголовья свиней из-за АЧС

18 января 2017, 13:24
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Агрокомпания "Агропродсервис" сокращает поголовье свиней на 50% — до 8 тыс. голов из-за опасности распространения вируса африканской чумы свиней

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Компания "Агропродсервис" сокращает поголовье свиней на 50% — до 8 тыс. голов. Такой шаг продиктован рисками распространения АЧС.

Об этом рассказал основатель и гендиректор компании "Агропродсервис" Иван Чайковский, пишет AgroTimes.

"Наше предприятие, дабы обезопасить себя, приняло стратегическое решение — сократить поголовье на 50%. Сегодня у нас около 15 тыс. голов свиней одновременного содержания, но мы проводим постепенное сокращение, поэтому где-то до июля выйдем на 8 тыс. голов. На этом планируем остановиться", — сказал он.

"Агропродсервис", чтобы предотвратить риски, выкупил у своих работников, обслуживающих наш комплекс, свиней, которых они удерживают в своих приусадебных хозяйствах", — отметил руководитель компании.

По его словам, работников финансово мотивировали, чтобы они в течение некоторого время не выращивали свиней вообще.

Чайковский констатировал, что на общегосударственном уровне не ведется практически никакой работы по информированию населения о рисках АЧС.

"Эта эпидемия передается, в частности, через зерно, поэтому мы можем превратиться в страну, изолированную от внешнего мира. Ведь мы будем наращивать объемы производства зерна, но останемся с ним у себя в стране, потому что никто не захочет пускать к себе нашу пшеницу — из страны, эпизоотически неблагополучной по АЧС. Поэтому здесь должно быть взвешенная государственная политика, а не стихийный подход к бизнесу, как это обычно у нас бывает", — отметил Чайковский.

По его мнению, государство должно брать на себя обязательства возмещать бизнесу те риски и потери, которые он понес из-за возникновения АЧС.

Мощности корпорации "Агропродсервис" расположены в трех областях — Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской. Основные направления деятельности — растениеводство, семеноводство, производство комбикормов, свиноводство, птицеводство и молочное скотоводство. Земельный банк — 40 тыс. га.

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Теги: апк , свиноводство , ачс

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