Авиакомпания Air Arabia возобновила полеты в Украину, выполнив вечером 25 октября рейс из Шарджи (ОАЭ) в Киев.

Как передает ЦТС, в столичном аэропорту "Борисполь" самолет приземлился в 22:00.

Рейс выполнялся лайнером Airbus A320. В 23:20 самолет вылетел в обратном направлении.

Полеты по маршруту Киев — Шарджа будут выполняться четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

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Для въезда в ОАЭ гражданам Украины при регистрации на рейс нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-тестирования на Covid-19 на английском языке с печатью лаборатории, проведенного не более чем за 96 часов до времени предполагаемого прибытия в ОАЭ.

Требование не касается детей до 12 лет и пассажиров со средней или тяжелой формой инвалидности. По прибытию в ОАЭ украинцы обязательно должны пройти дополнительный бесплатный тест.

Отметим, что в начале года Мининфраструктуры назвало Air Arabia самой пунктуальной авиакомпанией, летающей в Украину.