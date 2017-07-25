Американская фармкомпания отказалась от строительства завода в Украине

Фото inpharma.info
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Раздел: Новости бизнеса > Компании > Потребрынки
Теги: фармацевтика , лекарства , сша
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