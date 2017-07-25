Американская фармкомпания отказалась от строительства завода в Украине

Американская фармацевтическая компания MSD (США) не нашла в Украине площадок для открытия производства, сообщила руководитель департамента инновационных лекарственных средств MSD Маргарита Огнивенко.

"В прошлом году у нас также были переговорные процессы в этом направлении, но пока в Украине площадок, соответствующих стандартам MSD, где мы могли бы безоговорочно согласиться с полным циклом производства наших продуктов, нет", — пояснила она.

Огнивенко уточнила, что производственные площадки компании в настоящее время располагаются в США, Канаде, Бельгии, Ирландии.

MSD — одна из ведущих международных компаний в области здравоохранения. Торговая марка MSD принадлежит компании Merck&Co., Inc. со штаб-квартирой в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США.