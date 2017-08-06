Американская компания Impossible привлекла $75 на разработку "искусственного мяса"

06 августа 2017, 13:21
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Производитель "искусственного мяса" Impossible получит $75 млн от Temasek, Билла Гейтса и Ли Кашина

Американская компания Impossible привлекла $75 на разработку Увеличить картинку

Сингапурский государственный инвестфонд Temasek, а также Билл Гейтс и гонконгский миллиардер Ли Кашин профинансируют стартап Impossible, занимающийся производством альтернатив мясу из растительного сырья, пишет газета Financial Times.

Среди других инвесторов, принимающих участие в раунде финансирования Impossible объемом $75 млн — фонд Open Philantrophy, возглавляемый сооснователем Facebook Дастином Московицем и его супругой Кари Туной.

Impossible была создана в 2011 году бывшим профессором биохимии Стэнфордского университета Пэтом Брауном.

В качестве ключевого ингредиента для производства "искусственного мяса" П.Браун использует леггемоглобин — разновидность гемоглобина, содержащуюся в сое, которая придает растительным бургерам вкус настоящего мяса. Компонент производится с помощью генетически модифицированных дрожжей и ферментации, что позволяет создать идентичный натуральному мясу продукт, утверждают в Impossible.

Компания недавно получила патент на использование соевого леггемоглобина в заменителях мяса, и планирует предоставить Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами исследования, подтверждающие безопасность употребления этого компонента в пищу.

Бургеры с использованием "растительного мяса" впервые появились в одном из нью-йоркских ресторанов год назад, а к настоящему времени подаются почти в 50 ресторанов.

В ближайшие недели Impossible намерена открыть предприятие в Окленде, что позволит ей перейти от продажи нескольких тысяч бургеров в месяц к нескольким миллионам, заявил главный операционный и финансовый директор компании Дэвид Ли.

"Это полностью изменит экономику бизнеса и область распространения продукции бренда, — заявил Д.Ли в интервью FT. — К концу этого календарного года мы будем генерировать прибыль в расчете на каждый выпускаемый бургер, что даст нам средства на дальнейшее развитие".

В дальнейшем Impossible надеется начать разработку растительных альтернатив другим продуктам животного происхождения, включая сыр, рыбу и сосиски.

"Есть целый набор продуктов, которые мы знаем, как делать, — заявил П.Браун. — Когда у нас будут ресурсы, чтобы начать их производство, мы начнем его"

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: мясо , инвестиции

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Американская компания Impossible привлекла $75 на разработку
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.84
EUR EUR - - 30.67
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.25 11.72
Киевская область 21.87 10.51
Львовская область 21 10.67
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.