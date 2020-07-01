Анализ конкурентоспособности металлотрейдеров на основании основных маркеров

Производство и потребление стального металлопроката — наиболее объективные маркеры современной экономики. Положительная и отрицательная динамика объемов производства и продажи сортовой и фасонной стали зеркально отражаются на всех секторах промышленности, строительства и сельского хозяйства и определяют порядок ценообразования на целый ряд товаров различного назначения.

В условиях нестабильности экспорта многие металлотрейдеры пересматривают свою политику с целью увеличения продаж металлопроката на внутреннем рынке. Однако, стремясь расширить аудиторию сбыта, некоторые из них неоправданно жонглировали стоимостью продукции и только спровоцировали необоснованный разброс цен и тем еще больше сделали ситуацию нестабильной и усугубили конкурентное противостояние на рынке.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом глобализация мирового сообщества не только предоставила дополнительные возможности для продажи металлопроката как бизнеса, но и обусловила зависимость внутреннего рынка от внешних факторов и также ужесточила конкуренцию украинских и зарубежных производителей. Авторитетный эксперт в области металлургии — Worldsteel Association — при оценке конкурентоспособности рекомендует ориентироваться на 8 основных показателей, свидетельствующих об устойчивости и перспективности компании. Но мы рассмотрим факторы, значимые для отечественной отрасли.

Ценоформирование

Столкнувшись с падением цен у китайских производителей, украинские металлокомбинаты также вынуждены были пересмотреть принципы ценоформирования и кардинально подойти к вопросам жесткой экономии или внедрения концепции эффективного управления. В результате конец 2019 года ознаменовался общей тенденцией к снижению цены проката и у производителей, и у металлотрейдеров.

Рис. 1. График динамики цен на тонну стального горячекатаного проката, долл. США

Но общая статистика вуалирует некоторые факты. Например, открытое демпингование цен китайскими производителями стали отчасти обусловлено не столько высокой эффективностью производства и его невысокой материало- и энергоемкостью, сколько мощной государственной поддержкой. В то же время украинские металлургические комбинаты сильно ориентированы на обеспечение высокого качества своей продукции, что подтверждает систематический интерес к ней со стороны биржевых аналитиков и потребителей. А завышенная стоимость продукции обусловлена скачкообразной динамикой валютного рынка.

Вопросы качества

При работе с крупными и корпоративными покупателями качественные показатели металла всегда стоят в приоритете, так как именно они влияют на степень удовлетворенности клиента и мотивируют его на длительное сотрудничество с металлотрейдером. Но данный критерий не стоит понимать буквально, так как продажа металлопроката сопряжена с многочисленными факторами и ситуативными алгоритмами. Это закладывает в само понятие "качество металлопроката" следующие аспекты:

марочный сортамент используемых сталей и их химический состав;

удельные объемы уникальных и новых продуктов в общем сортаменте;

соотношение сертифицированной и несертифицированной продукции;

наличие позиций, соответствующих мировым и европейским стандартам;

возможность изготовления проката по размерам и требованиям клиента;

способность обеспечить нормативные условия хранения, маркировки и упаковки.

Организовать такую работу своих предприятий могут лишь немногие металлотрейдеры, а лишь такие компании как "МЕТИНВЕСТ" и ArcelorMittal, которые являются предприятиями полного цикла. Они обеспечивают полноценное соответствие химического состава металла и соблюдение технологических норм выплавки стали и производства плоского, сортового и фасонного проката. А поэтапный контроль качества продукции позволяет им свести процент брака практически к нулю.

Клиентоориентированность металлобаз

Мобильность решения вопросов с изменением объемов и комплектности закупок, минимизация процента брака, адаптивность к нестандартным требованиям и пожеланиям покупателя — все это положительно отражается не только на конкурентоспособности металлотрейдеров, но и привлекает крупных и мелкооптовых покупателей. Но решить такие вопросы наиболее профессионально и оперативно возможно только при тесном сотрудничестве с металлокомбинатом. И так как купить металлопрокат с завода нельзя, то самое целесообразное решение — обратиться к его корпоративному продавцу или официальному дистрибьютору. А цена без скрытых накруток станет отличным бонусом к высокому заводскому качеству проката.

Экологичность

Стальной металлопрокат имеет превосходные экологические характеристики, что представляет для потребителя также высокую ценность. Согласно статистике IEA выбросы CO2 при производстве стали во всем мире составляют всего 7%.

Рис.2 — Выборы CO2 согласно статистике IEA-2019

По сравнению с другими материалами стальной прокат не выделяет токсических компонентов, может использоваться для создания внутренних и наружных конструкций и бескомпромиссно подлежит вторичной переработке. Но далеко не многие металлокомбинаты соблюдают правила охраны окружающей среды и модернизируют производство согласно экологической политике страны.

P.S.

Снижение затрат и энергии на производство металлопроката, совершенствование кадрового потенциала, внедрение инноваций и системное следование эффективной маркетинговой стратегии позволят украинским производителям стали сохранить и укрепить свои позиции не только на внутреннем, но и на мировом рынке. А образование постоянной и чувствительной обратной связи с покупателем даст возможность выстроить взаимовыгодные отношения и с высокой точностью прогнозировать потребительский спрос.