"Анда Эйр" выполнила требования Госавиаслужбы и сможет продолжить полеты

Авиакомпания "Анда Эйр" выполнила решение Государственной авиационной службы (ГАС) Украины относительно неуклонного соблюдения требований Воздушного кодекса. "Перевозчик внес в свой сертификат эксплуатанта второе воздушное судно (MD-83 UR-COU)", — говорится в сообщении ГАС.

По данным Delo.UA, компания внесла этот борт в сертификат эксплуатанта еще в начале месяца, однако самолет не имел сертификата летной годности. Сейчас это требование выполнено.

В Госавиаслужбе напомнили, что в соответствии с п. 6 ст. 10 "Воздушного кодекса Украины" для обеспечения безопасности полетов и бесперебойной работы транспортной системы Украины в части воздушных перевозок авиакомпания должна обеспечить эксплуатацию не менее двух воздушных судов.

В конце прошлой недели Госавиаслужба рассматривала возможность приостановления сертификата эксплуатанта "Анда Эйр", так как компания до недавнего времени эксплуатировала только одно воздушное судно.

На ближайшем заседании комиссии ГАС по распределению прав на эксплуатацию воздушных линий будут рассмотрены заявки "Анда Эйр" на выполнение чартерных полетов из Киева в Испанию и Португалию в период с 1 августа по 28 октября 2017 года. А также по маршруту Киев-Тель-Авив-Киев на период празднования Еврейского нового года в сентябре 2017 года.

Госавиаслужба 8 сентября 2016 года выдала ООО "Анда Эйр" лицензию на перевозку пассажиров воздушным транспортом, а также компания получила сертификат эксплуатанта воздушных судов, устранив недостатки, выявленные при сертификационной проверке.

Ранее компания намеревалась получить сертификат эксплуатанта, владея одним самолетом в парке. Она ссылалась на ст. 93 Воздушного кодекса Украины, которая гласит: субъекты хозяйствования, получающие лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и/или груза воздушным транспортом, и авиаперевозчики, которые владеют такой лицензией, обязаны иметь в своем распоряжении хотя бы одно воздушное судно в собственности или по лизингу (кроме лизинга с экипажем).

В Госавиаслужбе на это ответили, что ст. 93 Воздушного кодекса не относится к получению сертификата эксплуатанта, а посвящена лицензированию. Таким образом, при намерении получить сертификат эксплутанта авиаперевозчик обязан руководствоваться ст. 10 Воздушного кодекса, обязывающей обеспечивать эксплуатацию не менее двух воздушных судов.

В Госавиаслужбе также сообщали, что "Анда Эйр" при подаче документов указывала два воздушных судна, однако на тот момент не до конца реализовала свою заявку.

"Для успешного завершения процесса получения сертификата эксплуатанта компания должна устранить недостатки", — констатировали тогда в Госавиаслужбе.

ООО "Авиакомпания "Анда Эйр" зарегистрирована в Киеве в конце 2015 года. Ее учредителями выступили экс-глава авиакомпании "Дарт" Сергей Шаменко и Георгий Аванесов. Шаменко выступает также руководителем компании "Анда Эйр". Компания специализируется на выполнении чартерных рейсов. Эксплуатирует самолет MD-83.