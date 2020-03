Apple заплатит $310 млн недовольным пользователям iPhone

Apple потратит больше $400 млн на судебные разбирательства в США, которые возникли из-за того, что компания намеренно замедляла работу старых моделей iPhone. В том числе, $310 млн пойдет на выплату компенсаций недовольным пользователям. Об этом сообщает Reuters.

Адвокаты планируют получить от "яблочной компании" до $93 млн, что составляет 30% от $310 млн в качестве оплаты юридических услуг, плюс до $1,5 млн еще в качестве компенсации расходов.

Компенсации касаются моделей iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, работающих под управлением iOS 10.2.1 или более поздней версии. Также сюда попадают телефоны iPhone 7 и 7 Plus, которые работали на iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года.

Каждый владелец этих устройств в США может рассчитывать на сумму в $25. Учитывая, что общая сумма компенсаций, выделенная Apple, составляет $310 млн, "яблочная компания" заплатит за 12,4 млн устройств. При этом, сколько именно человек получит компенсации — неизвестно. Ведь у одного пользователя могло быть несколько телефонов и за каждый он получит $25.

Сам судебный процесс был начат еще в 2017 году, когда Apple признала, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone, чтобы предотвратить их отключение. В то время, в качестве извинений, компания временно снизила цену замены батарей без гарантии с 79 до 29 долларов. Около 11 миллионов владельцев iPhone воспользовались этой услугой.

Также судебные документы показывают, что Apple сначала отрицала правонарушения и пыталась урегулировать дела по всей стране, чтобы избежать издержек судебных разбирательств.

В конечном итоге, Apple объяснила свое решение "тормозить" смартфоны тем, что обновления операционной системы требовали большей производительности смартфонов, влияли на изменение температуры батареи и т.д. По словам представителей Apple, их инженеры старались работать быстро и эффективно, чтобы решить все проблемы. Однако, компании все равно приходилось "замедлять" старые модели телефонов, чтобы те не выключились из-за перенагрузки.

Напомним, недавно Apple заявила, что не сможет достичь тех финансовых показателей в первом финансовом квартале 2020 года, которые были раннее заявлены перед инвесторами. Обусловлено это все внезапной вспышкой коронавируса. В Китае были остановлены все сборочные производства и предприятия поставщиков деталей для Apple. И только сейчас они начинают восстанавливать прежний ритм поставок, но это происходит слишком медленно.