Apple ограничит поставки iPhone из-за китайского коронавируса

Apple сообщила, что в первом финансовом квартале 2020 года компании не удастся достичь тех показателей роста и доходов, которые были заявлены раньше перед инвесторами. Также из-за этого будут ограничены поставки новых iPhone по миру. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Ограничение поставок обусловлено несколькими факторами. Во-первых, была остановлена работа всех сборочных производств и предприятий-поставщиков деталей в Китае. Сейчас они только начинают восстанавливать ритм поставок, но это происходит слишком медленно.

Во-вторых, в Китае были закрыты все официальные точки продаж продукции Apple и магазины-партнеры. А те, что были открыты, работали сокращенный рабочий день и с низким трафиком покупателей. Теперь китайские розничные магазины открываются. Но происходит это также постепенно.

Раннее, в своем финансовом отчете, опубликованном в конце января, американская компания прогнозировала, что за первый квартал 2020 года её доход оставит $63–67 млрд. Однако, теперь это будет меньшая сумма.

Несмотря на неутешительные прогнозы, Тим Кук, глава Apple, в обращении к своим сотрудникам заявил, что компания удвоит раннее заявленные пожертвования на борьбу с COVID-19.

Напомним, что Apple ведет переговоры с тайваньскими поставщиками и производителями, чтобы те увеличили свою нагрузку. Все из-за закрытых производств на материковом Китае, в связи со вспышкой китайского коронавируса. Таким образом, американская компания хочет снизить финансовые потери в первом квартале 2020 года.

Также в раннее опубликованном финансовом отчете Apple говорится, что за 2019 год "яблочная" компания продала больше часов Apple Watch, чем вся швейцарская индустрия. Рост продаж увеличился на 36%, по сравнению с 2018 годом и составил 30,7 миллионов проданных экземпляров.