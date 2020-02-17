Facebook, Amazon и Google будут удалять дезинформацию по китайскому коронавирусу

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) встретились с сотрудниками крупнейших техно-корпораций США. На совещании были представители от Facebook, Amazon и Google, Airbnb, Dropbox, Twitter, Verizon, YouTube и др. Темой встречи стала борьба с дезинформацией, которая касается коронавируса. Диалог проходил в штаб-квартире Facebook, в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Согласно нескольким источникам CNBC, приглашение получили также Apple, Lyft и Uber, но они своих представителей не прислали.

Энди Паттисон из ВОЗ отмечает, что Big Tech начинают наращивать борьбу с поддельными новостями о коронавирусе. Паттисон также предложил технологическим компаниям тщательнее проверять всю информацию, касающуюся коронавируса, которую публикуют они или их пользователи.

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Шумихой вокруг вспышки заболевания воспользовались аферисты и решили на этом обогатиться. Поэтому, например, на Amazon появились книги, в которых содержаться неправдоподобные данные о вирусе. В Facebook ежедневно распространяются фейковые новости на эту тему. А в трендах поиска появился витамин С, потому что распространяется информация, что он может вылечить от коронавируса.

"Твиттер, YouTube и другие социальные сети все еще забиты дезинформацией", — отметил Паттисон и назвал данную проблему "инфодемией".

На встрече одним из приоритетов отмечено привлечение к сотрудничеству техно-компаниями специалистов и организации из сферы здравоохранения.

Так, например, Facebook начала сотрудничество с глобальной некоммерческой организацией PATH.

По словам Паттисона, некоторые компании, такие как Facebook и Amazon, предложили поделиться рекламным пространством или предоставить добровольцев, чтобы помочь подавить распространение дезинформации.

Отмечается, что это не последняя встреча. И сотрудники технологических компаний продолжат видеться с представителями ВОЗ раз в несколько месяцев, пока коронавирус не будет под контролем.

Стоит отметить, что вспышка COVID-19 уже оказала влияние на деятельность техно-гигантов. Например, Facebook заявил, что вирус повлияет на сроки производства устройств виртуальной реальности Oculus. А Apple временно закрыла свои розничные магазины в Китае.

Кроме того, Apple усиливает сейчас свои Тайваньские производства, из-за того, что у китайских поставщиков перебои с поставкой деталей и проблемы с работой сборочных заводов, чтобы не нарушать сроки и вовремя произвести новые гаджеты.