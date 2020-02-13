Apple работает над новыми наушниками AirPods Pro Lite

Apple готовит к выпуску новые наушники AirPods Pro Lite. Об этом стало известно из переговоров, которые Apple ведет со своими тайваньскими поставщиками. Американская компания хочет увеличить производство в Тайване и, тем самым, снизить риски экономических потерь от эпидемии коронавируса в Китае, — сообщает издание DigiTimes, ссылаясь на свои источники.

Среди уже известных продуктов, которые Apple хочет производить на Тайване — iPad, iMac, Apple Watch, оказался и новый — AirPods Pro Lite. На данный момент не известно, чем он будет отличаться от AirPods Pro или других моделей наушников компании.

На сегодня Apple выпускает несколько версий своих беспроводных наушников: AirPods, AirPods второго поколения с поддержкой беспроводной зарядки и AirPods Pro, выпущенные в октябре 2019 года.

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Ценовая разница между обычными AirPods и версией Pro — $50. Обычные стоят $199, а версия AirPods Pro — $249. Приставку "Pro" наушники получили благодаря своей технологии активного шумоподавления. Эта функция позволяет регулировать уровень шума вокруг себя и "выключать" посторонние звуки.

Из-за эпидемии в КНР, ряд партнерам Apple закрыли производственные линии в Китае. По той же причине многие участники технологических цепочек испытывают дефицит с поставками комплектующих. Это, ожидаемо, нанесет удар по доходам компании из Купертино в первом финансовом квартале 2020 года.

Также Apple намерена выпустить новое поколение iPad и iMac и Apple Watch. Новые iPad и Apple Watch должны появиться не раньше сентября. О точных датах выхода на рынок других новинок не сообщается.

Напомним, что недавно во Франции "яблочную компанию" оштрафовали на крупную сумму за медленные "айфоны". Штраф составил 25 млн евро из-за того, что корпорация не предупредила пользователей, что обновление операционной системы повлечет за собой замедление работы iPhone.