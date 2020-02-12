IT и Телеком 1 час назад

В США проверят, как Amazon, Apple, Facebook и Microsoft стали лидерами рынка

Власти хотят понять, совершали ли крупные технологические компании небольшие сделки для устранения потенциальных конкурентов

В США проверят, как Amazon, Apple, Facebook и Microsoft стали лидерами рынка В США проверят, как Amazon, Apple, Facebook и Microsoft стали лидерами рынка
Фотоколлаж: VentureBeat

Федеральная торговая комиссия США (FTC) запросила у компаний Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft документы о всех приобретениях небольших компаний в период с 2010 по 2019 годы. Об этом сообщает Лига.Tech.

Регулятора интересуют структура, суммы и цели сделок. В частности, документы помогут комиссии понять, совершали ли крупные технологические компании небольшие сделки, которые не проверяются федеральными властями, для устранения потенциальных конкурентов.

Отметим, что в июле 2019 года о начале проверки технологических компаний сообщил Минюст США. Ведомство не называло конкретные компании.

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При этом отмечалось, что хотят выяснить, как техгиганты стали лидерами рынка и используют ли в работе методы, снижающие конкуренцию и вредящие инновациям и потребителям.

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Напомним, украинских пользователей Apple, Facebook и Netflix скоро также ждет сюрприз — народные депутаты работают над новой налоговой инициативой. Они предлагают обложить налогом на добавленную стоимость электронные услуги, которые предоставляют незарегистрированные в Украине компании. 

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