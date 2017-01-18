"Ашан" покупает сеть "Караван" — СМИ

18 января 2017, 11:35
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Ритейлер "Ашан" заинтересован в покупке сети супермаркетов "Караван"

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В скором времени сеть "Караван" может перейти в управление украинского подразделения французского ритейлера "Ашан". Об этом со ссылкой на свои источники пишет RAU.

"Данную информацию подтвердили источники в сети "Ашан", несколько консультантов по торговой недвижимости, а также представители компаний, работающих с гипермаркетами "Караван". Сделка еще не закрыта, но близка к завершению", — говорится в сообщении.

Отметим, что сеть "Караван" была создана в 2003 году бизнесменами Сергеем Хрипковым и Андреем Гордиенко, управлявшими одноименной сетью торгово-развлекательных центров в Киеве, Харькове и Днепре. В 2013 году долю в управляющей компании ТРЦ — Karavan Real Estate Limited — выкупил владелец DCH Group Александр Ярославский. А в 2016 году бизнесмен стал единоличным собственником сети ТРЦ, выкупив у фондов прямых инвестиций принадлежащие им доли.

По данным "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины", сеть "Караван" в 2015 году увеличила чистый доход на треть (3,3 млрд грн), при этом стала одной из немногих, кто получил прибыль (14 млн грн).

В свою очередь "Ашан" закончил 2015 год с убытком в 196 млн грн. Чистый доход компании составил 8,86 млрд грн, что на 32,9% больше чем годом ранее. На данный момент сеть "Ашан" насчитывает 11 магазинов.

По материалам: Ukrainian retail association
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Теги: потребрынки , продукты питания , ритейл , сделка , купля-продажа

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