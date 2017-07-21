Авиакомпанию "Анда Эйр" могут лишить сертификата эксплуатанта

Государственная авиационная служба (ГАС) Украины может приостановить сертификат эксплуатанта авиаперевозчика "Анда Эйр" из-за несоответствия требованиям Воздушного кодекса.

В сообщении ГАС говорится, что решение было принято 20 июля на заседании постоянно действующей сертификационной комиссии Госавиаслужбы.

"В соответствии с п. 6 ст. 10 Воздушного кодекса Украины для обеспечения безопасности полетов и бесперебойной работы транспортной системы Украины в части воздушных перевозок авиакомпания должна обеспечить эксплуатацию не менее двух воздушных судов. В сертификате эксплуатанта "Анда Эйр" в настоящее время находится только одно воздушное судно", — говорится в сообщении.

Ранее на заседании постоянно действующей сертификационной комиссии Госавиаслужбы 13 июля авиаперевозчик был предупрежден о необходимости внесения в сертификат второго воздушного судна до 21 июля.

"Учитывая значительное количество пассажиров, планирующих воспользоваться услугами авиаперевозчика в течение выходных (22-23 июля), комиссия приняла решение продлить срок устранения несоответствий до 25 июля", — отмечается в сообщении регулятора.

Госавиаслужба также подчеркнула руководителю авиакомпании необходимость неуклонно соблюдать положения о правах пассажиров, изложенных в Воздушном кодексе и Правилах воздушных перевозок пассажиров и багажа, в том числе в случае отмены рейсов.

"Если обнаруженный недостаток останется актуальным, Госавиаслужба будет вынуждена приостановить сертификат эксплуатанта "Анда Эйр" с 00:00 (UTC) 25 июля до момента возврата к нему второго воздушного судна", — констатирует Госавиаслужба.

Она также напоминает, что ответственность за выполнение перевозок пассажиров возложена на авиакомпанию. Пассажиры могут обращаться к перевозчику с требованиями о возмещении в случаях отмены или задержки рейсов.

Госавиаслужба 8 сентября 2016 года выдала ООО "Анда Эйр" лицензию на перевозку пассажиров воздушным транспортом, а также компания получила сертификат эксплуатанта воздушных судов, устранив недостатки, выявленные при сертификационной проверке.

Ранее компания намеревалась получить сертификат эксплуатанта, владея одним самолетом в парке. Она ссылалась на ст. 93 Воздушного кодекса Украины, которая гласит: субъекты хозяйствования, получающие лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и/или груза воздушным транспортом, и авиаперевозчики, которые владеют такой лицензией, обязаны иметь в своем распоряжении хотя бы одно воздушное судно в собственности или по лизингу (кроме лизинга с экипажем).

Между тем в Госавиаслужбе на это ответили, что ст. 93 Воздушного кодекса не относится к получению сертификата эксплуатанта, а посвящена лицензированию. Таким образом, при намерении получить сертификат эксплутанта авиаперевозчик обязан руководствоваться ст. 10 Воздушного кодекса, обязывающей обеспечивать эксплуатацию не менее двух воздушных судов.

В Госавиаслужбе также сообщали, что "Анда Эйр" при подаче документов указывала два воздушных судна, однако на тот момент не до конца реализовала свою заявку.

"Для успешного завершения процесса получения сертификата эксплуатанта компания должна устранить недостатки", — констатировали тогда в Госавиаслужбе.

ООО "Авиакомпания "Анда Эйр" зарегистрирована в Киеве в конце 2015 года. Ее учредителями выступили экс-глава авиакомпании "Дарт" Сергей Шаменко и Георгий Аванесов. Шаменко выступает также руководителем компании "Анда Эйр". Компания специализируется на выполнении чартерных рейсов. Эксплуатирует самолет MD-83.