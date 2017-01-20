Почему в Украине не спешат с автофиксацией на дорогах

Национальная полиция Украины опробовала на дорогах Киева, Одессы и Закарпатья автофиксацию. За время эксперимента (с 4 июля по 31 октября 2016 года) установили 6 комплексов автофиксации, которые обнаружили почти 1,3 млн нарушений скоростного режима. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев.

Нацполиция продолжает разрабатывать проекты о внедрении автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

В частности, уточнено общее количество комплексов автоматической фиксации, которые нужно установить в Украине: 485 ед. в городах и 420 ед. на трассах государственного значения.

Но до внедрения системы повсеместно, по мнению замглавы Нацполиции, нужно усовершенствовать законодательство о финансировании внедрения и функционирования системы автофиксации и о вручении владельцам авто админпостановлений за нарушения, зафиксированных системой.

Бушуев объяснил, для запуска системы автофиксации Кабинет министров должен принять постановление о ее функционировании, а МВД — ряд ведомственных нормативно-правовых актов.

Однако для внедрения системы автофиксации необходимо выбрать модель финансирования.

Согласно действующему законодательству, существуют четыре возможные модели внедрения системы автофиксации: 1) финансирование за счет госбюджета, 2) финансирование за счет местного бюджета, 3) совместное финансирование из государственного и местных бюджетов, 4) применение схемы государственно-частного партнерства.

Система будет фиксировать проезд на запрещенный сигнал светофора, нарушение правил остановки, стоянки, движение по полосе общественного транспорта, выезд на встречную полосу, движение через ЖД/переезд, движение по тротуарам, пешеходных дорожках и даже использование ремней безопасности.

Напомним, министр МВД Арсен Аваков отметил, что уже установленные тестовые камеры показали огромное количество нарушений ПДД на дорогах.

"Тестовые замеры, которые мы сделали, поставив пару десятков камер, показали, что количество нарушений, совершаемых нашими людьми, и количество штрафов, которые они должны при этом платить, — просто чудовищное", — сказал министр.