Автогигант Илона Маска начал продавать текилу

Корпорация Tesla Inc начала выпуск собственной марки текилы, сообщает "Голос Америки".

Как отмечает издание, через несколько часов после размещения рекламы напитка, на сайте производителя электромобилей, прием заказов был прекращен.

В частности, на сайте говорится, что имеющийся товар распродан.

Tesla Tequila, бутылка которой стоит $250, предлагается в оригинальной бутылке, которая по форме напоминает молнию.

1 апреля 2018 года основатель компании Илон Маск написал об идее выпустить "Теслакилу — тогда его твит сочли шуткой.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1