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10 минут назад

Автогигант Илона Маска начал продавать текилу

Стоимость одной бутылки составляет порядка 250 долларов

Фото: Tesla Фото: Tesla
Фото: Tesla

Корпорация Tesla Inc начала выпуск собственной марки текилы, сообщает "Голос Америки".

Как отмечает издание, через несколько часов после размещения рекламы напитка, на сайте производителя электромобилей, прием заказов был прекращен.

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В частности, на сайте говорится, что имеющийся товар распродан.

Tesla Tequila, бутылка которой стоит $250, предлагается в оригинальной бутылке, которая по форме напоминает молнию.

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1 апреля 2018 года основатель компании Илон Маск написал об идее выпустить "Теслакилу — тогда его твит сочли шуткой.

Новую текилу производит известная мексиканская компания.

Согласно сайту Tesla, в США текила будет предлагаться к продаже лишь в нескольких штатах, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Вашингтон.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2020 года американская автомобильная компания Tesla получила рекордную чистую прибыль в размере 331 миллион долларов.

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