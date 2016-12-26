Беларусь запретила ввоз свинины еще из одного региона Украины

Беларусь ввела запрет на импорт свинины из Хмельницкой области, что связано с выявлением нового случая АЧС в этом регионе.

Об этом сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ.

Отмечается, что запрещается ввоз из указанной области на территорию Беларуси живых свиней, свинины и продуктов ее переработки и др.

Как сообщалось ранее, Беларусь с 1 сентября ввела временные ограничения на ввоз свинины из Волынской и Винницкой областей Украины из-за АЧС.