Транспорт 1 час назад

Билеты до 2 тысяч грн: УЗ обновила поезд в Запорожье вагонами с розетками и видеокамерами

Теперь весь поезд №738 будет состоять из вагонов с кондиционерами, кнопками вызова проводника и информационными мониторами в купе

Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" 26 июля запустила очередной поезд из модернизированных вагонов: состав из семи вагонов, недавно прошедших капитально-восстановительный ремонт, будет курсировать по маршруту №738/737 Киев — Запорожье.

Как говорится в сообщении госкомпании, всего в текущем году "Укрзализныця" планирует выполнить капитально-восстановительный ремонт 50 вагонов.

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Они оборудованы современными системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, регулирования температуры отдельно в каждом купе, кнопкой вызова проводника и индикатором занятости туалета, а также информационными мониторами внутри купе, которые показывают температуру, скорость поезда, дату, время и прочую информацию.

В каждом купе есть две розетки с USB-портами. Кроме того, изменения коснулись уборной: теперь в вагонах установлены вакуумные туалеты, большое зеркало и обновленная система подачи воды.

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Указанные вагоны-трансформеры были отремонтированы на собственных мощностях производственных подразделений УЗ в Бахмаче и Каховке. Срок выполнения ремонта каждого такого вагона — около трех месяцев, а стоимость работ — почти 16 млн грн, что практически в два раза дешевле приобретения нового вагона.

Среди основных преимуществ таких вагонов в "Укрзализныце" называют то, что их можно использовать как на длинных, так и на коротких маршрутах.

В свою очередь, как сообщает со ссылкой на пресс-службу УЗ издание "Вгороде", в составе данного поезда Киев — Запорожье курсируют вагоны класса "люкс", "купе" и сидячие вагоны первого и второго классов (все — модернизированные).

Цена билета по всему маршруту составляет в люксе 2071,20 грн, в купе — 839,18 грн, в сидячем первого класса — 789,18 грн, второго класса — 393,81 грн.

Напомним также, что в начале июля УЗ представила модернизированную инклюзивную электричку, которую собираются использовать на маршруте Киев — Белая Церковь или же в другом региональном сообщении.

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