Больше велосипедов, аудиокниг и роботов: как изменится мир в 2020 году

В 2020 году инновации изменят привычный образ жизни большинства землян: многие сменят общественный транспорт на велосипеды, появятся частные сети 5G, а рядом с сотрудниками людьми все чаще будут встречаться коллеги-роботы.

Такой прогноз на этот год сделали аналитики компании "Делойт" в своем исследовании "Прогноз развития отраслей высоких технологий, медиа и телекоммуникаций".

Эксперты выделили 10 главных трендов 2020 года, проанализировав, какие технологии наконец-то станут реальностью, какие все еще сохранят свою популярность, а какие будут самыми востребованными и прибыльными.

Чипы с искусственным интеллектом станут доступными

По мнению аналитиков компании, совсем скоро новое поколение чипов искусственного интеллекта (Edge AI chips) поможет пользователям смартфонов решить проблему отсутствия интернета, предложив им устройства со встроенным ИИ.

"В 2020 году будет продано более 750 млн чипов, которые будут выполнять или ускорять выполнение задач непосредственно на устройстве, а не в отдаленном центре данных. Рынок чипов искусственного интеллекта продолжит опережать общий рынок чипов по темпам роста", — уверены в компании.

Компании начнут создавать собственные частные сети 5G

Ожидается, что до конца 2020 года более 100 компаний во всем мире начнут тестировать собственные 5G-сети — совокупный объем инвестиций в этот процесс составит несколько сотен миллионов долларов. Особенно, говорят эксперты, внедрение своего 5G поможет промышленной отрасли — производственным предприятиям, логистическим центрам, портам.

Станет больше роботов-"коллег"

По прогнозам "Делойт", среди почти 1 млн роботов, которые компании продадут в 2020 году, более половины придется на специализированных сервисных роботов. Объем доходов от продажи таких помощников достигнет более $16 млрд, что на 30% больше, чем в 2019. При этом сервисные работы опередят промышленных по количеству (в 2020 году) и объемом доходов (в 2021 году).

Контент будут размещать вместе с рекламой

В компании отмечают, что к 2020 году объем глобального дохода в сегменте видеоуслуг с рекламой может достигнуть примерно $32 млрд. Страны Азии, в частности Индия и Китай, станут лидерами рынка с доходом почти $15,5 млрд, что составит почти половину от общемирового оборота.

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"В этих странах, как и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, видео с рекламой станет основной моделью передачи потокового видео потребителям. Однако в США пользователи, которые получают видеоконтент по подписке, в большинстве случаев будут предпочитать видео без рекламы", — отмечают аналитики.

Эфирное телевидение останется популярным

Антенное телевидение не канет в лету и в этом году: эксперты утверждают, что оно останется популярным среди менее 1,6 млрд потребителей во всем мире. Динамика антенного телевидения поддержит рост мировой ТВ-индустрии на фоне уменьшения времени просмотра ТВ и увеличения количества потребителей, которые отказываются от платного ТВ.

Небо заполонят низкоорбитальные спутники

"До конца 2020 года количество низкоорбитальных спутников, обеспечивающих широкополосный доступ к интернету во всех уголках мира, превысит 700 аппаратов. Для сравнения — по состоянию на конец 2019 года, их было около 200", — прогнозируют в компании.

Там добавляют, что в ближайшее время новые "созвездия" орбитальных станций широкополосного доступа объединят более 16 тысяч отдельных спутников.

Вырастет рынок аудиокниг и подкастов

Кроме того, в этом году вырастет мировой рынок аудиокниг — на 25% до $5 млрд, а рынок подкастов — на 30% до $1,1 млрд по сравнению с 2019 годом, впервые превысив отметку $1 млрд.

Смартфоны станут умнее

Эксперты говорят, что доход смежных сегментов рынка смартфонов (аппаратное обеспечение, контент и услуги) достигнет $459 млрд и будет расти на 5-10% ежегодно до 2023 года: "Это означает, что за три года доход смежных сегментов рынка смартфонов может превысить отметку $500 млрд".

Рынок сетей передачи контента покажет высокие темпы роста

А вот международный рынок сетей передачи контента (CDN), по мнению аналитиков, достигнет $14 млрд, увеличившись более чем на 25% по сравнению с 2019 годом. К 2025 году объем рынка вырастет вдвое к $30 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста на уровне более 16%.

На улицах появится больше велосипедов

Уже к 2022 году количество поездок на велосипеде увеличится на десятки миллиардов, уверены в компании. Там добавляют, что количество людей, которые регулярно пользуются велосипедом, вдвое увеличится во многих крупных городах. При этом в течение 2019-2022 годов количество людей, путешествующих на работу на велосипеде, вырастет на 1%, а в течение 2020-2023 годов в мире продадут более 130 млн электровелосипедов.