Бренд Victoria’s Secret продадут за миллиард долларов

Компания L Brands (Limited Brands) продаст частной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria"s Secret. Исходя из параметров сделки, бренд оценили в 1,1 млрд долларов. Об этом сообщает Фокус.

Ожидается, что Sycamore Partners купит 55% акций Victoria"s Secret. Оставшиеся 45% акций L Brands переведет в отдельную компанию, сохранив за ней бренд Pink. Сама L Brands будет заниматься только сетью Bath & Body Works.

82-летний Лесли Векснер, возглавляющий L Brands уже более 50 лет, покинет пост генерального директора и председателя совета директоров компании. Но он планирует остаться в совете директоров L Brands и сохранить свою долю в компании (у него около 17% акций). Векснер купил Victoria's Secret за 1 млн долларов в 1982 году, тогда это была небольшая сеть магазинов нижнего белья в Сан-Франциско.

Инвесткомпания Sycamore Partners уже купила нескольких производителей и продавцов одежды, находящихся в сложной ситуации (Nine West, Talbots, Hot Topic).

Ранее сообщалось, что владелец Victoria's Secret Лесли Векснер ведет переговоры о продаже бренда или его части.

Напомним, в ноябре 2019 года Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил свой ежегодный показ, таким образом подтвердив слухи об отмене шоу, которые ходили еще с лета.

Как известно, 2019 год стал для Victoria's Secret одним из самых сложных. Сначала рейтинги показа легендарного шоу упали до рекордных отметок. Ухудшил ситуацию маркетинговый директор компании Эд Разек, который публично заявил, что в шоу никогда не будет транссексуальных моделей или моделей из категории plus-size — мол, они испортят сказочность шоу.

На такое заявление сразу же отреагировали активисты: призвали всех женщин бойкотировать Victoria's Secret и заставить их создавать белье разных размеров. На акции протеста во всем мире вышли множество людей, обвиняя компанию в дискриминации.

После волны забастовок руководство бренда все же отошло от своих стандартов и пригласило к себе plus-size-моделей и транссексуальных девушек. Те уже приняли участие в фотосессииях для Victoria's Secret и стали лицом линии белья.