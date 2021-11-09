Бухучет по цене полета в космос и больше проверок: чем для бизнеса обернется э—аудит

28 октября Кабмин одобрил разработанные Минфином изменения в Налоговый кодекс и Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" о внедрении электронных проверок — электронного аудита.

Минфин аргументирует — э-аудит уже действует в разных странах мира и доказал свою эффективность. Сам механизм базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития.

В Минфине полагают, что внедрение э-аудита будет способствовать:

✔️ усовершенствованию риск-ориентированных подходов на допроверочном и проверочном этапах;

✔️ повышению скорости и эффективности результатов проверок;

✔️ уменьшению налоговых правонарушений и судебных споров;

✔️ уменьшению личных контактов между налогоплательщиком и контролирующим органом, снижению влияния "человеческого фактора" и пр.

Согласно принятым изменениям, в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем ​​отчетного года, украинские налогоплательщики в файле SAF-T должны будут подать в налоговую данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также об изменениях в финансовом состоянии.

"Этот файл легок в использовании и предназначен для осуществления мер налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения", — уверяют в Минфине.

Кого и как будет проверять налоговая с помощью э-аудита

По словам советника юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяны Бережной, сегодня электронные проверки могут проводиться по заявлению тех налогоплательщиков, которые в добровольном порядке хотят проверить правильность ведения налогового учета. Но в конце 2020 года Минфин обнародовал свое видение по введению обязательных проверок таким образом.

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Бережная подчеркивает — принятый законопроект предусматривает, что для крупных налогоплательщиков это новшество вступит в силу с 1 января 2025 года, а для плательщиков НДС — с 1 января 2027 года.

"За неподачу, несвоевременную подачу или SAF-T, созданный с ошибками, будут штрафовать. Крупных налогоплательщиков на сумму, эквивалентную 100 минимальным заработным платам. В 2021 году это 600 тысяч гривен. А других налогоплательщиков на сумму, эквивалентную 10 минимальным зарплатам. То есть, на 60 тысяч гривен" — поясняет Бережная.

По словам налогового консультанта и генерального директора "Е. С. Консалтинг" Александры Томашевской, идея э-аудита в том, чтобы проверить больше налогоплательщиков и, соответственно, увеличить количество налоговых отчислений в бюджет.

"Сегодня налоговая выходит на плановую проверку в плановом порядке, поэтому она может проверить очень небольшое количество субъектов. При этом времени и ресурсов уходит много. Поэтому э-аудит, который позволяет провести в десятки или даже в сотни раз больше проверок, на которые раньше не хватало рук, я бы назвала звездным часом налоговиков", — объясняет Томашевская.

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И добавляет, что охват по проверкам после того, как э-аудит заработает по полной, будет очень высоким. Например, в Украине на сегодня работает немало компаний, на которых не было проверок по 10-15 лет. А есть и такие, которые не проверяли вообще еще никогда.

"С 2027 года этот механизм заработает только для плательщиков НДС. Все они — субъекты, которые активно работают. Но есть много таких, чья выручка, условно, не превышает несколько миллионов гривен в месяц. И они вообще не должны проверяться. Но благодаря э-аудиту проверят вообще всех", — подчеркивает Томашевская.

Насколько и почему из-за э-аудита подорожает бухучет

Генеральный директор "Е. С. Консалтинг" также считает, что бизнесу из-за очередного налогового новшества придется кардинальным образом пересмотреть свои привычки в отношении документооборота — вести его очень тщательно. Что в реальности не всегда возможно — банально не всех документов сразу может хватать.

Больше того, по словам Томашевской, налогоплательщиков, которые вели бы идеальный учет, ей пока встречать не доводилось — бухгалтера всегда что-то доделывают, находят недостающие документы, какие-то оригиналы присылают с опозданием, какие-то документы меняют и досылают позже.

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"Создается дополнительная нагрузка на налогоплательщика, учитывая, что он из-за системы электронного администрирования НДС итак ведет и прикрепляет огромное количество документов. Потому выходит, что налоговики переложили свои расходы на проведение проверок на налогоплательщика", — считает Александра Томашевская.

По ее словам, не ощутят каких-либо последствий от введения э-аудита разве что крупные плательщики НДС, поскольку сегодня они ведут электронный документооборот уже в обязательном порядке и у них из-за этого уже давно все диджитализировано. Но мелким и средним налогоплательщикам все необходимые документы нужно нужно сканировать, чтобы оформить в SAF-T. А это очень трудоемкий процесс.

Кроме того, эксперт не исключает, что требования к документам из-за э-аудита могут даже ужесточить. Больше того, стоимость бухучета из-за всего этого может существенно подорожать. Как минимум, достигнуть европейских расценок с точки зрения почасовой оплаты.

"Бухгалтерский учет будет стоить по цене как полеты в космос. Но если бухгалтер обходится предприятию дорого, ему нужно больше зарабатывать. А небольшие компании вообще не всегда могут его себе позволить. Поэтому э-аудит станет своего рода отсевом рынка", — полагает генеральный директор "Е. С. Консалтинг".

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Кроме того, по ее словам, нельзя исключать, что сроки запуска э-аудита могут сдвинуть — введут переходной период, запустят опцию сперва в тестовом режиме. То есть, будут внедрять постепенно — чтобы налогоплательщики успели подготовиться. При этом, крупным плательщикам, у которых даже на плановой проверке давно все оцифровано, не составит труда за несколько тысяч долларов нанять еще один отдел и решить проблему. Но мелким, которым с э-аудитом придется столкнуться в 2026 — 2027 году, привыкать будет в разы тяжелее.

"Как консультант со стороны налогоплательщика, я считаю это превышением полномочий. Либо необходимо сдвигать сроки. Если этого не сделать, расходы обычного предприятия значительно возрастут. По сути, ты каждый год будешь выходишь на плановую проверку. А проверка каждый год — это очень стрессово и тяжело", — подытожила Томашевская.

Как э-аудит отразится на количестве внеплановых проверок

По словам Татьяны Бережной, помимо введения э-аудита, проект Минфина содержит достаточно резонансное скрытое изменение, которое позволит налоговикам присылать налогоплательщикам необоснованные запросы на получение информации. А это в свою очередь может привести к внеплановым проверкам.

По ее словам, в соответствии с действующим Налоговым Кодексом, налогоплательщик обязан предоставлять информацию на такой запрос только в том случае, если налоговая выявила нарушения налогового законодательства. Но законопроект, который на первый взгляд вводит э — аудит, вносит изменения в статью 73 Налогового Кодекса, которая регулирует порядок получения налоговой информации контролирующими органами.

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Поэтому теперь налоговая будет иметь право присылать запросы налогоплательщику, а он будет обязан предоставить информацию в ответ. Поэтому принятый законопроект фактически расширяет полномочия налоговиков и уполномочивает их присылать необоснованные запросы.

"Непредоставление является основанием для проведения внеплановой проверки, что может привести к налоговым доначислениям и штрафам. При этом, часто такие запросы налоговой безосновательны и не соответствуют требованием налогового законодательства", — объясняет Бережная.

Резюмируя все вышесказанное, Бережная подчеркивает — общее количество налогоплательщиков, которые подпадают под действие этого регуляторного акта, составляет 1371 субъект предпринимательской деятельности. А учитывая изменения по получению налоговой информации — каждый третий налогоплательщик в Украине.

Елена Ковтун, специально для Delo.ua