Финансы 1 час назад

Украина перевыполнила план по поступлениям в госбюджет — Минфин

В общий фонд государственного бюджета за 10 месяцев 2021 года поступило 862,1 млрд грн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В октябре 2021 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 78,8 млрд грн, а месячная роспись выполнена на 102,3% (+1,7 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины (ГКСУ).

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По данным Минфина, от Государственной налоговой службы поступления составили 38,6 млрд грн, или 103,3% от росписи октября (+1,2 млрд грн), в том числе:

– налог на доходы физических лиц и военный сбор — 11,7 млрд грн;

– налог на прибыль предприятий — 2,4 млрд грн;

– рентная плата за пользование недрами — 1,9 млрд грн;

– акцизный налог с производимых в Украине товаров — 6,4 млрд грн;

– налог на добавленную стоимость — 14,4 млрд грн (собрано 28,05 млрд, возмещено 13,65 млрд).

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Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 37 млрд грн, или 101,5% от росписи октября (+0,5 млрд грн). Из общей суммы поступлений 34,5 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,3 млрд грн — ввозной пошлины.

В целом в общий фонд государственного бюджета за 10 месяцев 2021 года поступило 862,1 млрд грн. По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 488,2 млрд грн, Государственная таможенная служба — 321,6 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за 10 месяцев текущего года составили 280,6 млрд грн, из которых 30,3 млрд грн поступило в октябре.

По оперативным данным ГКСУ, за январь-октябрь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 921,5 млрд грн, или 92,7% от росписи на отчетный период. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга, субвенций и дотаций местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.

За январь-октябрь 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 54,5 млрд грн при росписи на отчетный период в сумме 160,9 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за этот период составили 401,7 млрд грн, или 76,6% от запланированных.

От размещения ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. — Delo.ua) на финансирование государственного бюджета привлечено 282,9 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 80,6 млрд грн ($2,4 млрд и €418,1 млн).

Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

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Из внешних источников привлечено 117 млрд грн, в том числе:

– 48,2 млрд грн ($1,75 млрд) путем размещения 8-летних облигаций внешнего госзайма под 6,876% годовых и их доразмещение с доходностью 6,30%;

– 37,9 млрд грн (1 млрд СДР) —  получение средств общего распределения специальных прав заимствования (СПЗ), одобренного 2 августа 2021 года Советом управляющих Международного валютного фонда;

– 18 млрд грн (€588,7 млн) — поступление средств в рамках макрофинансовой помощи ЕС;

– 0,4 млрд грн ($15 млн) — получение средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

– 1,5 млрд грн ($55 млн) — получение средств займа МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19";

– 0,1 млрд грн ($5 млн) — получение средств ссуды МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

– 0,3 млрд грн ($12,4 млн) — получение средств от МБРР в рамках программы "Дополнительное финансирование Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей";

– 9,6 млрд грн ($350 млн) поступления средств займа МБРР для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического восстановления";

– 0,8 млрд грн ($30 млн) — получение ссуды МБРР в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

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При этом платежи по погашению государственного долга за январь-октябрь 2021 года составили 391,8 млрд грн (97,0% плана), платежи по обслуживанию — 116,6 млрд грн (92,9% плана).

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, всего на 32,7 млрд грн.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что расчеты доходов Национального банка на 2021 год, заложенные в госбюджет, не соответствуют расчетам самого регулятора и поэтому являются невыполнимыми.

Источник фото: Depositphotos

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