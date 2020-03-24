"Центр коммунального сервиса" будет консультировать киевлян по Skype-связи

"Центр коммунального сервиса" (ЦКС) усилил мощности онлайн-общения на период введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), со вчерашнего дня (23 марта) связаться со специалистом ЦКС можно с применением Skype-связи.

Для этого нужно лишь установить приложение Skype на компьютере или смартфоне, включить контакт соответствующего района и позвонить, предварительно убедившись, что гаджет оснащен рабочим микрофоном.

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В КГГА отмечают, что при помощи Skype-связи можно проконсультироваться по любому вопросу относительно начислений, заключения договоров, передачи показаний и актуализации данных по услугам отопления и горячего водоснабжения, содержания домов, холодного водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора.

Специалисты будут работать по графику: понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.

Список контактов специалистов ЦКС в Skype по районам:

– Голосеевский: CKS_GOLOS_1;

– Дарницкий: CKS_DARN_1;

– Деснянский: CKS_DESN_1;

– Днепровский: CKS_DNIPR_1;

– Оболонский: CKS_OBOLON_1;

– Печерский: CKS_PECH_1;

– Подольский: CKS_PODIL_1;

– Святошинский: CKS_SVIAT_1;

– Соломенский: CKS_SOLOM_1;

– Шевченковский: CKS_SHEV_1.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

Также сообщалось, что с 23 марта 2020 года наземный общественный транспорт в Киеве прекращает свою работу.