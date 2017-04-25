"Центрэнерго" сэкономит 137 грн на тонне при закупке угля на 1,8 млрд грн

На тендер по закупке 700 тыс. тонн угля для Змиевской и Трипольской теплоэлектростанций ПАО "Центрэнерго" пришло всего два участника. В ходе торгов стоимость закупки угля снизилась с ожидаемой 1,905 млрд грн (без НДС) до 1,808 млрд грн (без НДС).

"Центрэнерго" объявило тендер на закупку 700 тыс. тонн угля 14 апреля 2017 года, а уже 24 апреля состоялся аукцион. На торги пришло всего две компании — ТОВ "САКНАХШИРИ (ГРУППА ДЖИ-АИ-ДЖМ)" и I–COAL Sp z o.o. (Польша).

Данные: система публичных закупок Prozorro

При этом, "Центрэнерго" не установило никакого тендерного обеспечения для участников, а минимальный шаг понижения цены установило на уровне 0,5% — 9,52 млн грн.

В ходе аукциона цена снизилась до 1,808 млрд грн — 2,58 тыс. грн за тонну антрацита (без НДС). Сравнительная экономия на тонне угля — около 137 грн.

Возможный победитель тендера — "САКНАХШИРИ", которая предложила 1,808 млрд грн.

Georgian Industrial Group (GIG) владеет единственной в Грузии угольной шахтой и управляет практически всей грузинской гидрогенерацией. Группа озвучивала планы нарастить добычу угля до 1 млн тонн в год к 2020 году. В шахте добывают газовую марку угля (хотя для Змиевской и Трипольской ТЭС нужен антрацит).

Указывая опыт аналогичных поставок "САКНАХШИРИ" сообщила, что в 2016 году поставила 400 тонн в Армению для компании "Дарес" и 900 тонн для "Гарантстрой". В 2010 году 4400 тонн отправилось в Болгарию для "Bremer Intarnational Limited", зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Также с 2008 года поставляет по 300 тыс. тонн для грузинской компании "Haidelberg Cement Georgia Ltd".