Черная дыра экспорта: почему украинским товарам сложно попасть на международные рынки

Как в нынешних реалиях работать продовольственному бизнесу в Украине? Как бизнесмены видят развитие своего бренда в стране и за ее пределами? Есть ли у Украины потенциал на мировом рынке и почему украинская власть должна защищать национальный продукт? Все это на Business Wisdom Summit обсудили представители крупного продовольственного бизнеса в панельной дискуссии “Горизонты событий”.

Приход кризиса из-за пандемии принес и рынкам, и экономике в целом множество потрясений. Резкое подорожание стоимости сырья, логистических услуг и, как следствие, конечного продукта не способствовало росту бизнеса. Компании попросту не успевали за калейдоскопом событий и с реакциями на них.

Впрочем, некоторые украинские компании сумели вопреки сложностям не только нарастить объемы производства для внутреннего рынка, но и значительно продвинуться в экспортном направлении. Участники панели Business Wisdom Summit "Горизонт событий" как раз из таких. Они делятся опытом, как бороться за полку с импортными товарами на рынках, которые сейчас в первую очередь защищают своего национального производителя.

Модератор дискуссии генеральный директор UFUTURE Николай Тимощук привел аналогию международной торговли с астрофизикой, где горизонтом событий называется часть черной дыры, происходящее за которой человечеству неведомо.

Ведь украинские производители, стремящиеся охватить по максимуму международные рынки, как и в случае с черной дырой, попросту не понимают, как это можно сделать в нынешних условиях.

Тимощук подчеркнул: Украина является крупнейшим экспортером сырья, и с учетом таких ресурсов перед Украиной в теории открыт весь мир. Но сегодняшние реалии таковы, что торговля с разными странами ограничена рядом квот.

"Чтобы поставить свой бренд на полку зарубежных супермаркетов, где он будет востребован, производители часто вкладывают сотни миллионов долларов. Но из того, что я вижу, возможно, в будущем нашим главным экспортным преимуществом и активом станут полезные продукты питания, в том числе заменители мяса", — полагает Тимощук.

Какие продукты могут стать прорывом

Владелец EPI Group, брендов "ЭПИКУР" и "ЭПИ ХЭПИ" Алекс Коваленко рассказал, что компания изначально ориентировалась на производство мяса без антибиотиков. Помимо курятины сейчас в компании развивают так называемый суперфуд. Это направление становится все более популярным во всем мире. Поэтому в EPI Group теперь занимаются индейкой без антибиотиков.

Коваленко подчеркивает: в мире наблюдается существенный рост потребления здоровой еды, но индейка на украинском рынке недооценена. Поэтому компания планирует занять эту нишу и развивать этот суперфуд в Украине активнее. По его словам, сегодня украинец за год съедает 0,8 килограмма индейки при том, что в России на человека приходится 2,5 килограмма за год. А в целом по миру человек употребляет в среднем 5-10 килограммов за год. А значит, перспективы для роста есть.

Мы понимаем, что рост продовольственной компании связан с особенностью влияния питания на самочувствие. Поэтому потребители стали более осознанно подходить к своему рациону. И учитывая тренд на здоровое питание, мы понимаем, что спрос на нашу продукцию будет расти. Сейчас наш бренд покупают более миллиона людей. Мы понимаем, что будущее бренда тесно связано со здоровым питанием. Люди готовы платить больше, если осознают, что им это дает. В данном случае здоровье. Алекс Коваленко Владелец EPI Group, брендов "ЭПИКУР" и "ЭПИ ХЭПИ"

Подрастающее поколение более осознанное и требовательное в плане экологичного продукта и упаковки, поэтому Коваленко уверен, что изменения в суперфуд-направлении будут продвигать сами потребители. Именно они создают рынок и являются акционером своего будущего. Ведь когда клиент покупает определенный продукт и готов ради него расстаться с определенной суммой, это знак для рынка, что он востребован. Один из главных принципов экономики "Спрос рождает предложение" еще никто не отменял.

Основатель группы компаний T.B. Fruit Тарас Барщовский поделился своим кейсом: в 2010 году он создал ТМ "Галиция" — натуральные соки прямого отжима. До него на украинском рынке такого продукта не было. Поэтому какое-то время потребителю пришлось объяснять, чем отличаются соки прямого отжима от тех, что продаются в магазинах, и ценность для здоровья как раз первых.

В итоге нам удалось донести до потребителя, что соки прямого отжима более натуральные. Но до европейских показателей все еще далеко: если там рост рынка соков прямого отжима составляет 6-7% в год, то в Украине лишь 2-3%. Однако радует тенденция, что молодое поколение все больше начинает разбираться в разнице соков. Тарас Борщовский Основатель группы компаний T.B. Fruit

Проблемы с логистикой

Тарас Барщовский отметил, что 99% продукции ТМ "Галиция" отправляют на экспорт в разные точки мира, поэтому украинские яблоки есть уже в разных странах. Но до первоначальной цели бизнесмена захватить весь мир пока далеко.

Постоянно инвестируя в производство, компания увеличивает маржинальность и расширяет ассортимент продукции. Но, по словам Барщовского, есть один существенный минус, мешающий покорению глобального рынка — сегодня нет возможности вовремя вывозить продукцию из страны, ведь фуры с продукцией могут днями "зависать" на границе, не имея возможности выехать. И эта логистическая загвоздка ощутимо мешает экспортным планам.

В поиске решений по минимизации затрат на логистику сейчас и HD-group, ведь цены на нее сегодня возросли в несколько раз. Чтобы снизить стоимость логистики, компания разработала соглашение о сотрудничестве с несколькими национальными производителями и одним из международных игроков рынка хлебобулочной продукции. Суть этого пилотного проекта — добавить их продукцию в портфель HD-group и снизить таким образом затраты на перевозку.

Мы не можем управлять рынком логистики, стоимость услуг которой растут ежемесячно, но мы можем управлять стоимостью продукции, которая находится в авто. Поэтому сотрудничество с другими компаниями поможет снизить маржу на поставляемые продукты и оптимизировать свои расходы на перевозки. Борис Шестопалов Совладелец и управляющий партнер холдинга HD-group, основатель GFS GROUP

Как государство должно защищать украинские товары

Основатель HD-group Борис Шестопалов подчеркнул: сейчас бизнес все больше обсуждает причины, мешающие выходить на внешние рынки и особенно мешающие работать на внутреннем. Одной из таких причин Шестопалов назвал открытый доступ на украинский рынок зарубежных производителей. Например, турецких производителей сладостей и муки, которые поставляют товар в нашу страну без каких-либо пошлин.

В Украине в большом количестве появилась импортная мука, и по цене она конкурирует с украинской. При этом Украина обладает самым высоким потенциалом в мукомольной промышленности: наши мощности в 3-4 раза превышают потребности национального рынка. Но тут появилась Турция, которая построила самую совершенную в мире отрасль по производству муки, и, по сути, завладела украинским рынком. Борис Шестопалов Совладелец и управляющий партнер холдинга HD-group, основатель GFS GROUP

По словам Шестопалова, за 25 лет Турция стала экспортером муки №1 в мире, но на 50% производит ее из зерна, купленного в Черноморском бассейне и у Украины. Поэтому в данном случае нужна поддержка государства, как минимум, финансирование и компенсация процентных ставок по кредитам, которые помогут инвестировать в производство. У Украины, по мнению спикера, такая возможность есть, но не во всех отраслях.

Алекс Коваленко согласился, что выйти на зарубежные рынки с продукцией EPI Group сегодня крайне сложно. В то же время в Украину свободно импортируется замороженная индейка, которую можно и нужно производить в стране, а не импортировать.

Наша страна взращивает все экономики мира за счет себя, и это происходит десятилетиями. Если говорить о борьбе за место на отечественном рынке и зарубежном, то могу сказать, что за рубежом нас никто не ждет. Но выходит так, что мы конкурируем на своем рынке со всем миром, но не имеем при этом равных условий. Алекс Коваленко Владелец EPI Group, брендов "ЭПИКУР" и "ЭПИ ХЭПИ"

Шестопалов подытожил дискуссию, отметив, что со стороны государства нужно провести большую работу по усовершенствованию условий экспорта и импорта. И к работе по реализации бренда “Сделано в Украине" нужно привлечь всех лидеров государств. Только в этом случае слоган “Сделано в Украине" будет гордо произноситься из каждых уст.