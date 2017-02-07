Что нужно Укравтодору, чтобы отремонтировать 2 тыс. км дорог в 2017 году

Бюджет Укравтодора на 2017 год составит 16,8 млрд грн, из которых 7 млрд грн пойдет на выплату кредитов, а 1 млрд грн — на выплату долгов прошлых лет. А на ремонты суммарно потратят 8,8 млрд грн. Об этом в интервью Liga.net рассказал глава Укравтодора Славомир Новак.

Новак сообщил, что на мелкий ремонт дорог запланировано 4 млрд грн, а на капитальный и средний ремонты — только 4,8 млрд грн.

"Чтобы просто поддерживать состояние дорог на сегодняшнем уровне, нужно ежегодно тратить 14 млрд грн. А у нас реально есть 4,8 млрд грн. Если дорожный фонд заработает в полном объеме и мы сможем тратить на дороги каждый год по 30 млрд грн, то к 2020-му у нас останется всего 2% плохих дорог", — рассказал глава Укравтодора.

Но он рассчитывает, что благодаря реструктуризации долгов Национальным банком Укравтодор получит еще 15 млрд грн. Таким образом, на капитальные ремонты смогут направить суммарно около 20 млрд грн.

Если удастся получить 20 млрд грн, то в 2017 году отремонтируют 2195 км дорог и 80 мостов. При финансировании в 10 млрд — 1181 км дорог и 73 моста.

"Если же у нас останется всего 4,8 млрд, как это есть сейчас, — их хватит на ремонт 705 км дорог и 63 мостов. В следующем году, когда заработает дорожный фонд, возможно, будет около 25 млрд грн. Но пока об этом рано говорить", — сетует Новак.

Не смог он назвать сумму, которую направят в рамках "таможенного эксперимента". Отчисление сверхпоступлений с таможен на строительство дорог, которое началось в 2015 году со Львовской, Одесской, Волынской, Черновицкой, в 2016 году распространилось на Киев, в 2017 году внедряется по всей стране.

"Этими средствами будут распоряжаться муниципалитеты — это не моя ответственность. Я пока не знаю, о какой сумме идет речь", — сказал Новак.

Что касается новых дорог, то новые дороги будут строиться только за деньги международных финансовых организаций (МФО) и не в 2017 году, утверждает глава Укравтодора.

"Это задача на 2018 год. В этом году — нет. В Европе 1 км новой дороги стоит 10 млн евро. У нас дешевле, но все равно дорогое удовольствие", — сказал Новак.

Напомним, в 2017 году Всемирный банк изъял из кредитного портфеля Укравтодора $200 млн — "из-за того, что деньги Всемирного Банка не двигаются достаточно быстро, экономически обременяя страну и не освобождая места для поддержки новых проектов".