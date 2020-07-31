Что ждет Зе-команду в индустриальных городах Украины

Украина — великая аграрная держава и сырьевой экспортер? Или промышленная держава, которая помнит, как строить самолеты и запускать ракеты? Или постиндустриальный креативный хаб? Где-то в этом стратегическом наборе сценариев в течение всех лет независимости Украины блуждают наши политики. Яценюк на танке во времена оные обещал ре-индустриализацию, Порошенко по понятным причинам живо интересовался отечественным военно-промышленным комплексом. А Зе-команда замахнулась на цифровизацию всей страны, намекая на невостребованность промышленного производства в постиндустриальном мире. В преддверии неумолимо надвигающихся выборов, власть, правда, судорожно пытается наверстать упущенное — создать профильное министерство, ввести в повестку информационного пространства тему локализации производства в Украине. Delo.ua разбиралось, что стоит за этим, и что получится на выходе.

Министерство открытых дверей

Министерства стратегических отраслей в Украине появилось 22 июля, а возглавил его Олег Уруский, получивший вместе с министерским портфелем статус первого-вице-премьер-министра в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Это была наша стратегия и обещание еще в начале создания правительства. Это должны быть новые подходы к развитию промышленности путем формирования единой государственной политики и стратегии. Это должен быть приоритет оборонной и высокотехнологичной отрасли, имеющей значительный потенциал в Украине. Поэтому сегодня мы официально дадим старт созданию нового министерства", — прокомментировал создание ведомства премьер Шмыгаль.

Уруский обещал вслед начальнику: "Принятие этого постановления позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, обеспечит развитие регионов".

Уже в своем первом интервью в статусе "главного по реиндустриализации Украины", первый министр свежеиспеченного министерства сказал: "Новое министерство будет "родным домом" для всех отраслей. Вся промышленность Украины может рассчитывать на него. Это касается и "легковушек", и металлургов, и "химиков" — всех. Просто отрасли, определены как стратегические, получат приоритет в государственной поддержке и финансировании. Вся промышленность может считать наше министерство своим родным домом. Будут у металлургов какие-то проблемы, которые будут нуждаться рассмотрения правительства... …через нас и обращаться к нам".

Правда, в телеграм-каналах сегодня пишут, что Олег Уруский больше интересуется активами госпредприятий, чем их проблемами или болями "стратегических отраслей" в целом. Но министров, как и цыплят, в этом году по осени считают, поэтому поговорим об осени.

Настроения людей труда

Промышленные предприятия разбросаны по всей Украине, но места их повышенной концентрации на подконтрольной власти территории страны общеизвестны. Сегодня это Днепропетровск, Запорожье, Харьков. Везде есть крупные промпредприятия с многотысячными коллективами, сотрудники которых изо дня в день слышат, что работают на рабочих местах вчерашнего дня. Или, что Евросоюз не в восторге от идеи локализации — по сути, попытки правительства закупать для общественных нужд только продукцию машиностроения, на 25-40 % собранную в Украине. А Зе-Кабмин не особо уверенно защищает отечественную промышленность, опасаясь гнева международных кредиторов…

В итоге разочарование жителей индустриальных городов промышленной политикой власти (вернее, ее отсутствием) может обернуться для "Слуг" печальными результатами на местных выборах 25 октября. Умирающие госпредприятия растаскивают и добивают ушлые менеджеры — с благословения дядь из наблюдательных советов, получающих зарплаты в 300 000 грн. при прожиточном минимуме в стране 2197 грн. Промышленные гиганты, оказавшиеся после приватизации в частных руках, барахтаются на свой страх и риск, не надеясь на поддержку власти. Избиратели, работающие в промышленном секторе или имеющие там родных-знакомых, все видят, и все замечают.

Пока в Днепре рейтинг "Слуг народа" снизился почти в 2 раза: до 24,3% с 56,7 % год назад. Аналогичная тенденция в Харькове — рейтинг 12,7 % при 42,7 % на прошлогодних выборах. Запорожье в этом списке пока условно-светлое пятно, падение доверия к партии Зеленского составило "всего" с 48,4 до 35 %.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов языковые колебания Зе-команды, на которую индустриальные города возлагали большие надежды в "мовном вопросе". Равно как и постоянно сопровождающие "Слуг" конфузы и скандалы. Но в любом случае, холодильник побеждает телевизор. И голосовать 2,5 млн работников промпредприятий будут с оглядкой на то, уважает и поддерживает власть их сектор экономики, или презирает и игнорирует.

Индустриальный город под микроскопом

Давайте посмотрим на относительно оптимистическое Запорожье. По сравнению с Харьковом и Днепром, город не богат на другие отрасли, кроме промышленности. Запорожские промпредприятия — это и рабочие места, и налоги, и инфраструктура. Именно города, подобные Запорожью, наиболее остро ощутили на себе прелести деиндустриализацию. Поэтому здесь сильнее всего уповают на то, что государство, наконец, повернется к промышленности лицом.

Но здесь не верят в декоративные телодвижения наподобие создания министерств и назначениям министров. Суровые запорожские рабочие ждут от власти реального содействия и четких сигналов перед тем, как голосовать. Особенно, если учесть, как себя чувствуют градообразующие предприятия региона.

Сталь и кокс. "Запорожсталь" и "Запорожкокс" нынче являются частью холдинга Метинвест. И, несмотря на довольно высокий уровень управленческой культуры и лидерские позиции холдинга в отрасли, предприятия не в лучшей форме. Ситуация на внешних рынках и коронакризис внесли коррективы в инвестиционные планы, модернизация перенесена, персонал сокращают.

"Запорожкокс" с 2012 г. растерял почти треть объемов производства, сократив выпуск продукции с 1 326 до 900 тыс. тонн. А в мае дело дошло до угроз отключения "Запорожстали" от электроэнергии за долги.

На Запорожстали говорят, что из-за сложной экономической ситуации продолжат эксплуатацию устаревшего мартена, вредящего экологии. Иначе придется увольнять две трети сотрудников. Таким образом, неопределенная промышленная политика государства отражается и на окружающей среде, затрагивая интересы всех жителей индустриальных городов.

Остатки авиастроения. Судьба легенды украинского авиастроения — предприятия "Мотор Січ" — еще более удручающая. По отработанным во времена Порошенко-Свинарчука (Гладковских) технологиям отжима чужой собственности, с 2016 года здесь отбиваются от дежурных обвинений в госизмене, сотрудничестве с РФ и так далее. И ладно бы, только это. Сейчас не времена сталинский репрессий, и самооговором заниматься не обязательно. Проблема в том, что при этом юридически заблокирована деятельность ключевого собственника и инвестора предприятия — компании Skyrisen (КНР).

Купив законным образом пакет и вложив $100 млн в развитие "Мотор Ciч", Skyrisen до сих пор не может реализовать свои планы по модернизации завода и созданию "зеленой улицы" для его продукции на китайском рынке. Антимонопольный комитет Украины блокирует возможность для инвестора, не давая вступить в права собственности под надуманным предлогом. А предприятие погибает. С тех пор, как все это началось, работу на "Мотор Січ" потеряли почти 5 тысяч сотрудников. Вместо 4 млрд грн прибыли в 2017 году сейчас у предприятия убытки на 220 млн грн, а на банковских счетах 0,5 млрд грн вместо 2,8 млрд грн.

Спасение "слуг" — дело самих "слуг"

Динамика финансовых показателей завода или отрасли — лишь сухая статистика. Но за этими абстрактными процентами стоят судьбы людей и целых городов.

Если Зе-команда не хочет потерять контроль над индустриальными регионами, киевская власть должна приложить максимум усилий для возрождения промышленности. Вопрос не только в голосах рабочих. Но и в экологии — нет инвестиций, нет чистого воздуха, есть раздраженные горожане и электоральное недовольство властью. И в падении спроса на научные инженерные разработки — то есть фрондирующая интеллигенция, и без того не слишком радостно взирающая на не обремененные интеллектом лица многих "слуг" в парламенте.

Сегодня — раз Зе-власть настроена осенью иметь пристойные результаты — срочно необходимы эффективные меры по решению проблем государственных предприятий. И максимальное содействие владельцем частных предприятий, которые взвалили на свои плечи нелегкое промышленное бремя. Не хочет ЕС 40 % локализации — начните с меньшего. Не может Запорожсталь модернизировать производство — разберитесь: или заставьте собственника соблюдать экологическое законодательство, или помогите, если есть основания помочь. Проверьте, что наворотили придворные сыскари Порошенко и его ручной глава АМКУ Терентьев на "Мотор Cічі" — не время сейчас воротить нос от китайского рынка.

Наоборот, государство должно предложить механизмы, которые помогут продержаться многотысячным коллективам промышленных предприятий до окончания пандемии. COVID-19 сильно ударил по мировой экономике, и это может привести к еще большему ужесточению протекционистской политики многих стран-импортеров украинской продукции для защиты интересов собственных производителей.

Времени думать нет, надо действовать и демонстрировать индустриальным городам умение реагировать на вызовы времени адекватным образом. Если Зе-команда "Слуг" сумеет это, осенью можно будет считать депутатские мандаты местных рад, а не проценты антирейтинга. Если нет, то никакое министерство не поможет, и придется мириться с потерей политического влияния на ключевые, наиболее мощные экономически регионы.