Дноуглублением в порту "Южный" вместо бельгийцев займутся китайцы

Победителем аукциона в рамках тендера на реализацию проекта "Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта "Южный" (строительно-монтажные работы)" стала китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd.

Как сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ), ранее победителем конкурса была признана бельгийская Novadeal LTD, но поскольку этот участник не предоставил необходимый перечень документов для завершения конкурсной процедуры, тендерный комитет был вынужден отклонить данное предложение и назначить победителем второго по ценовому предложению претендента.

Так, по условиям тендерной документации, разработанной по международным стандартам, необходимо было подтвердить предложенную цену соответствующими техническими документами. Однако, участником договорная цена была посчитана некорректно — без соблюдения государственных стандартов Украины и Правил определения стоимости проектно-поисковых работ и экспертизы проектной документации на строительство.

"Кроме того, цена тендерного предложения Novadeal LTD по результатам аукциона не соответствует договорной цене, указанной в проекте контракта, подписанного участником и загруженного в систему ProZorro. Также документация компании не подтверждена локальными сметами и приложениями, отсутствует договорная цена в формате ".imd"", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Novadeal LTD, являющаяся "дочкой" DEME Group (Бельгия) стала победителем аукциона в рамках открытого конкурса на реализацию вышеуказанных работ предложив услугу за 586 млн грн при ожидаемой цене 839,606 млн грн.

Согласно результатам аукциона, первоначальная цена предложения компании изначально не была минимальной — 818,05 млн грн, тогда как у ближайшего конкурента — China Harbour Engineering Company LTD, предложение составило 747,25 млн грн.

В первом раунде китайская компания сохранила цену, а Novadeal LTD снизила ее до 710,5 млн грн. Во втором раунде Novadeal LTD установила цену 671,5 млн грн, а China Harbour Engineering Company — 671,685 млн грн. Третий раунд китайская компания завершила с ценой 586,045 млн грн а Novadeal LTD — с победной ценой в 586 млн грн.

Таким образом, цена закупки снизилась на 30% по сравнению с первоначальной.

Ранее китайская China Harbour Engineering победила в тендере на дноуглубление в порту "Южный" — реализацию первой очереди (первый пусковой комплекс) проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта предложив услугу за 1 млрд 064 млн 963,46 тыс. грн при ожидаемой цене 1 млрд 196 млн 588, 15 тыс. грн.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов — около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".