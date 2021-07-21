Энергетика 20 минут назад

"Батарея незаконна", — ДТЭК о первой в Украине промышленной системе накопления энергии

В настоящее время промышленная батарея тестируется в режиме поддержания частоты на площадке Запорожской ТЭС

Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК. Фото: К. Мельницкий / Delo.ua Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК. Фото: К. Мельницкий / Delo.ua
Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК. Фото: К. Мельницкий / Delo.ua

Энергохолдинг ДТЭК ожидает правового урегулирования статуса промышленной системы накопления энергии. Об этом в кулуарах GET Business Festival корреспонденту Delo.ua сообщил исполнительный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Напомним, в конце мая ДТЭК запустил первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч.

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"Основная загвоздка сейчас в правовом регулировании батареи в Украине. Не секрет, что у нас сейчас вообще в принципе батарея вне закона. У нас сейчас есть одна дефиниция батареи в законе про рынок электрической энергии и все. Подзаконных нормативных актов, которые говорят о том, как батарея может быть лицензирована, как она должна быть сертифицирована, их нет. Два больших аспекта: кодекс системы передачи, в который должны быть внесены изменения на основании решения регулятора, я надеюсь, это будет в ближайшем будущем. Здесь будет про то, как батарею встроить в существующие объекты электроэнергетики. На территории ТЭС, ТЭЦ, солнечных станций. Батарея как отдельно стоящий источник энергии будет легализирована только после принятия законопроекта 5436-1 о внесении изменений в закон об электрической энергии о том, как регулировать работу отдельно стоящего объекта энергетики. Только поле этого может быть дан дальнейший толчок развития в промышленных масштабах", — сказал он.

По словам топ-менеджера ДТЭК, в настоящее время промышленная батарея тестируется в качестве резерва поддержания частоты. Когда частота на ТЭС отклоняется от нормы, то батарея включается и компенсирует отклонения.

Также, по словам Сахарука, сейчас батарею рассматривают как тестовый объект, чтобы понять, работает технология или нет, как она интегрируется в энергосистему, какие сигналы видит системный оператор. После проведения тестирования компания рассчитывает перейти на батареи мощностью 50 МВт, которые будут оказывать более существенное влияние на энергосистему.

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