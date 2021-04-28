Движение "Мы хотим работать!" требует от Кабмина консультаций по ослаблению карантина

28 апреля в Украине стартует акция "Мы хотим работать!", основное требование которой — обеспечение во время карантина равных условий работы для бизнеса, независимо от вида его деятельности.

Как сообщает Ассоциация ритейлеров Украины, инициаторами акции также являются Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей, ассоциация "Укрлегпром", Украинская ассоциация керамики, Украинский совет торговых центров, Украинская ресторанная ассоциация, Ассоциация мебельщиков Украины, Национальная ресторанная ассоциация Украины, Ассоциация производителей электротехники, ассоциация "Парфюмерия и косметика Украины".

Отмечается, что 22 апреля представители сфер экономики, которые больше всего страдают от локдаунов, создали оперативный штаб для защиты интересов работающих в условиях карантина.

К штабу уже присоединились торгово-производственные предприятия, розничные сети, фитнес-клубы и кинотеатры, представители сферы гостинично-ресторанного бизнеса и культурно-развлекательной отрасли.

Среди участников нового объединения — компании "Агромат" и "Текстиль-Контакт", сеть магазинов Intertop, сеть спортивных клубов SportLife, сети кинотеатров "Планета Кино" и "Мультиплекс", группа компаний "Венето", торгово-производственная компания "Ярослав", сеть магазинов "Goldi Льнокомбинат", театры "Черный квадрат" и "Личности".

Участники движения "Мы хотим работать" требуют срочных консультаций с Кабинетом министров для разработки и внесения соответствующих изменений в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, и готовы активно предоставить всю необходимую экспертную помощь.

Организаторы настаивают, что правительство должно определить перечень оптимальных санитарных и противоэпидемических мероприятий, которые позволят обеспечить баланс работы бизнеса и безопасности граждан, а до этого будут проводить всеукраинскую акцию, пока в виде флэшмоба.

В частности, пользователям соцсетей, предприятиям и ассоциациям предлагается информировать об акции на своих страницах, а также сделать фотографии сотрудников на фоне вывесок или в пустых помещениях предприятий с плакатами "Мы хотим работать!". Также предлагается размещать баннеры с этим слоганом на фасадах зданий компаний и предприятий.