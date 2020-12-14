Обновленный карантин: как будет работать бизнес с 19 декабря

В рамках нового пакета карантинных мер, который будет действовать с 19 декабря и до конца февраля, предусмотрен запрет на работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 с запретом проведения расчетных операций после 22 часов. Об этом говорится в обнародованном накануне постановлении Кабинета министров №1236 от 9 декабря.

Под ограничение подпадают рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, кафетерии и буфеты, однако в новогоднюю ночь они смогут продлить работу до 1:00. При этом разрешается работа заведений с осуществлением адресной доставки заказов.

Также документ предусматривает запрет на проведение дискотек, работу ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Посетители в заведениях общественного питания должны будут размещаться на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и не более четырех человек за столом (без учета детей). Также установлено условие, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему с одетыми масками.

Запрещена работа заведений, где не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, сотрудники не обеспечены масками и не контролируется их использование, обслуживаются покупатели без масок, не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные урны.

Помимо этого, запрещена работа учреждений размещения (за исключением гостиниц, санаториев и учреждений по реабилитации инвалидов), а также спортивных залов и фитнес-центров (если они не ограничивают количество посетителей до одного на 20 квадратных метров общей площади помещения).

С 8 по 24 января в стране будет действовать ужесточенный карантин, во время которого будет вообще запрещена работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и с адресной доставкой заказов) и развлекательных заведений.

Разрешается торговля исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Продажа других групп товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Также разрешена деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), предоставление финансовых услуг, работа финансовых учреждений, инкассация и перевозка валютных ценностей, работа операторов почтовой связи, медицинская и ветеринарная практика, техническое обслуживание и ремонт транспорта, а также работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Будет запрещен прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме спортсменов национальных сборных Украины и их тренерами), учреждений культуры.

Запретят культурные массовые мероприятия, кроме работы историко-культурных заповедников и проведения кино- и видеосъемки при условии ограничения доступа к съемочной площадке посторонних и использования персоналом (кроме актеров) масок.

Будут запрещены и все прочие массовые (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и другие) мероприятия, кроме организации горнолыжного досуга (и то без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков), а также новогодних и рождественских праздников (без концертов и ярмарок, в том числе продуктовых).

В гостиницах работа предприятий общественного питания будет запрещена с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме доставки питания в номер по заказу клиента.

Помимо этого, будет запрещена работа непродовольственных рынков и посещение учреждений образования (кроме детсадов и спецучреждений).