Экс-глава Центра гриппа продает травяную настойку как лекарство от коронавируса — СМИ

Спиртовую настойку на двух травах "Протефлазид" на украинском фармацевтическом рынке рекламируют как действенное лекарство от коронавируса и средство для его профилактики. О том, как пытаются заработать на эпидемии, пишет РБК-Украина.

"Протефлазид" выпускает украинская компания "Экофарм", позиционируя его как средство от герпеса, гепатита, гриппа, ОРВИ, ВИЧ, а теперь и от COVID-19. По словам заместителя директора "Экофарм" и бывшего главы Центра гриппа Александра Гриневича, бояться коронавируса не надо, его компания готова обеспечить "Протефлазидом" всех.

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"Научных подтверждений того, что лекарство действительно работает — нет. Гриневич этот "нюанс" объясняет тем, что "исследования продолжаются", поэтому ни научных статей, ни официальных подтвержденных результатов пока нет", — говорится в статье.

За многие годы выпуска "Протефлазид" не вошел в международные протоколы лечения, МОЗ Украины упоминал его в числе так называемых "фуфломицинов" — препаратов, чья эффективность не доказана.

Тем не менее, президент Академии медицинских наук Виталий Цимбалюк обратился к Кабинету Министров с предложением использовать "Протефлазид" для профилактики и лечения коронавируса. В своем обращении Цимбалюк ссылается на отчет Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, который якобы подтвердил эффективность "Протефлазида".

Как выяснили журналисты, исследование сводилось к компьютерному моделированию взаимодействия препарата и модели коронавируса гастроэнтерита свиней. Директор Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Виктория Задорожная признала, что гарантий эффективности лекарства никто дать не может.

Напомним, в Украине уже лабораторно зафиксировано более 2 тысяч случаев заболевания коронавирусом. И количество умерших от него все еще превышает количество выздоровевших.