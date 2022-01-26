Everest 30 лет – перезагрузка

Инновации не имеют границ и рамок, непрерывная цифровая трансформация является фундаментальной реальностью для бизнеса независимо от размера

В октябре 2021 года я стала управляющим партнером компании Everest, чтобы перезапустить бренд к его 30-летию.

Я определила миссию Everest как расширение технологических возможностей малого и среднего бизнеса для быстрого масштабирования и достижения финансового роста. Считаю, что инновации не имеют границ и рамок, непрерывная цифровая трансформация является фундаментальной реальностью для бизнеса независимо от размера.

Бекграунд предпринимателя

Опыт игры за обе команды: и владельца бизнеса в ритейле, и управленца ИТ-компании, дает мне ясное понимание чего не хватает и с какими проблемами сталкивается предприниматель в Украине. за очень условной цифровой трансформацией бизнес стоят устаревшие традиционные подходы, финансовые ограничения и синдром страха «неизвестности» . Но на самом деле все это решается технологиями и наша цель превратить глобальные инновационные инсайты в локальные преимущества украинских компаний.

Глобальные технологии и Украина

Мировая практика показывает, что для оптимизации затрат и экономии времени компаниям важно иметь простую, качественную, рабочую систему используя для этого гибридные технологии.

Доля использования гибридных технологий в Украине даже в крупных компаниях относительно невелика, не говоря о SMB. Но реальность такова, что во всем мире происходит изменение подхода: вместо покупки и установки целой инфраструктуры – оформление подписки на нужные продукты или отдельные функции.

SaaS, IaaS, PaaS технологии – это тренд, изменивший работу глобального рынка. Наша цель – предоставить возможность использовать эти технологии без лишних затрат для малого и среднего бизнеса.

Перезагрузка – инвестиции в технологии и интеллектуальный капитал

Перезапуск Everest начался с четкого понимания, что инвестиции в интеллектуальный капитал, переход от стратегии, ориентированной на организацию, к развитию инновационной экосистемы, основанной на совместном использовании услуг, даёт возможность компаниям получить доступ к технологиям и программным возможностям без больших капиталовложений.

После аудита внутренних процессов компании мы перезапустили все процессы, концентрируясь на новейших технологиях и гибридных моделях работы.

Самостоятельно пройдя этот путь, мы четко понимаем, какие проблемы проходят владельцы бизнеса, поэтому концептуально изменили вектор продаж решений для малого и среднего бизнеса Украины. Я хочу, чтобы каждая компания смогла быстро получить любое комплексное цифровое решение, идеально работающее без необходимости ежедневного их сопровождения. Не важно, у вас два сотрудника, 15 или 100, Everest кастомизирует решение под задачи любой сложности.

Хард все еще важен?

Спойлер – да. По данным исследований, мировые продажи ПК выросли благодаря пандемии COVID-19 и тенденция роста по данным аналитиков будет продолжаться. Рынок компьютеров оказался важной частью жизни человечества и обеспечивал возможность работы бизнеса во время пандемии.

Невероятный спрос привел к дефициту полупроводников мирового масштаба, а с ним и к дефициту компьютеров. Однако многолетние партнерские отношения с мировыми производителями комплектующих обеспечили нам доступ к лучшим ценам и быстрым поставкам, что позволило нам обеспечить все потребности наших клиентов.

Мы постоянно совершенствуем технологии и подходы к работе и гордимся мощностями нашей автоматизированной сборочной линии, которая обеспечивает компьютерами каждое 5-е предприятие в стране и производит на заказ компьютеры для сетей ритейла.

Целое поколение украинцев выросло вместе с компьютерами Everest, учились, основывали бизнесы, чем мы очень гордимся и благодарим за доверие.

Государство, бизнес и общество

Я считаю, что цифровая прозрачность и контроль закупок позволяют сэкономить средства и принять более оптимальные решения. Это важно для всех сторон: государства, бизнеса и общества. Мы поддерживаем здоровую экосистему отношений между бизнесом и государством, поэтому принимаем участие в большинстве государственных тендеров, предлагаем низкие цены на технику, помогаем государству экономить ресурс. Например, в декабре прошлого года мы приняли участие в национальном проекте «Ноутбук каждому учителю», предложили самую низкую цену для закупки ноутбуков государством и выиграли тендер на поставку 2327 ноутбуков Dell в школы города Винницы.

Все мы сейчас проходим период трансформации, постоянных структурных изменений и технологических сдвигов. Чтобы приспособиться к этому, необходимы эффективные инструменты для преобразования традиционной среды в инновационную. В 2022 году фундаментом изменений является не увеличение площадей или количества складов, а расширение за счет человеческого капитала, технологий и гибридных офисов.

Марина Заславец, управляющий партнер Everest