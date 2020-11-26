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Евгений Мамай, СЕО ЦУМ Киев: как сделать универмаг европейского формата

Евгений Мамай руководит знаковым универмагом уже более двух лет. За этот период в ЦУМ было трансформировано большинство операционных процессов, усовершенствована финансовая и бизнес-модели.

Евгений Мамай, СЕО ЦУМ Киев Евгений Мамай, СЕО ЦУМ Киев
Евгений Мамай, СЕО ЦУМ Киев

Эти достижения привели его в список финалистов рейтинга "Лучшие управленцы" по версии журнала "ТОП-100. Рейтинг крупнейших". Также Евгений вошел в тройку самых эффективных менеджеров страны. Нашему изданию он рассказал о тех ключевых решениях, которые помогают ему строить успешный бизнес.

Как ваша компания трансформировалась, какую роль на рынке играла в разное время и какую роль играет сейчас?

Кратко и по делу в Telegram

У ЦУМа 80-летняя история. Четыре поколения киевлян помнят центральный универмаг как главное место для совершения покупок, достопримечательность, центр культурной и деловой жизни столицы. ЦУМ достойно пережил все ключевые события последних лет, включая масштабное строительство, послевоенную реконструкцию и полную модернизацию с сохранением исторического фасада здания. 

В 2016 году после полной реконструкции ЦУМ вновь открыл свои двери, но теперь уже в формате классического европейского department store. Это новая веха в развитии ЦУМа как компании, хотя мы относимся к нему как к условному стартапу: универмаг перезагрузился на 100% в своих операционных процессах, финансовой и бизнес-моделях. Последних, к слову, четыре: арендный бизнес (в ЦУМе на правах аренды представлено более 1000 брендов), собственный импорт (в премиальном и люксовом сегменте ЦУМ самостоятельно импортирует порядка 200 всемирно известных брендов), комиссионная модель (так работает департамент украинских дизайнеров на 3-м этаже), а также омниканальный интернет-магазин tsum.ua. Внедрение новых бизнес-моделей стало ключевым фактором роста: выручка ЦУМа удвоилась.

Как обучается персонал и как в компании рекрутируют и удерживают сотрудников?

На сегодня в ЦУМе работает около 350 человек — это бэк- и фронт-офис. Поскольку в Украине не так много компаний-доноров опытных кадров в сфере премиального ритейла, было решено основать свою "ЦУМ Академию", внутри которой мы растим квалификацию сотрудников. В Академии представлено три комплексные квалификационные программы: "Стилист", "Старший стилист", "Шопер". Сотрудники ритейла растут по карьерной лестнице вместе с Академией. В планах 2020 года — диджитализация Академии на LMS-платформе уже с видеоформатом всех лекций и учебных материалов, а в 2021-м планируем выйти с продуктами Академии на внешний рынок образовательных услуг.

Как изменились критерии "правильного" решения? Какие маркеры этого термина стали новыми для управленцев компании?

В управлении премиальным универмагом важно кроме классических финансово-экономических критериев добавить в фокус менеджмента еще один — эмоции клиентов. Оформление витрин, масштабные новогодние декорации, работа детских аниматоров, ивенты (до ввода карантинных ограничений) и качественный подбор ресторанов и баров — все entertainment-элементы занимают особое место в стратегии современного ЦУМа.

Что для вас означает кризис? Расскажите, что вы делаете в кризисные периоды?

Лично мой опыт работы на управленческих должностях постоянно был связан с внешними кризисами и социально-экономическими потрясениями, поэтому для меня кризис не означает ничего, кроме корректировки повестки дня и адаптации компании под новые условия внешней среды. К последнему кризису — введению жесткого карантина с закрытием универмага — мы готовились заранее и интегрировали предметный Business Contingency Plan, в рамках которого внедрили заморозку CAPEX-проектов, Hiring freeze, сместили фокус команды на онлайн-продажи, тем самым сохранили выручку для компании, а значит, рабочие места и заработные платы.

Из локдауна мы выходили быстро и уже на второй месяц после открытия показали рост продаж и выручки относительно показателей прошлого года. Сейчас мы растем еще быстрее. У нас немало работы, ведь впереди новогодние праздники, а это означает много сюрпризов для наших гостей.

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