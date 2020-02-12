IT и Телеком 1 час назад

Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, работавшую в Украине (ФОТО)

Всего в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram

Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, работавшую в Украине (ФОТО) Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, работавшую в Украине (ФОТО)
Facebook. Фото: osvita.mediasapiens.ua

Компания Facebook сообщила об удалении из сети аккаунтов и групп, связанных с российскими спецслужбами, которые работали в основном в Украине.

Об этом говорится в заявлении Facebook.

Известно, что эту сеть создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми.

Кратко и по делу в Telegram

Так, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Указано, что люди, которые стояли за этими аккаунтами, изображали из себя местных, используя фальшивые данные.

"После расследования в Facebook пришли к выводу, что это скоординированная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими военными разведывательными службами", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, эта сеть распространяла контент на русском, украинском и английском языках о местной политике, общественных деятелях, якобы утечках из Службы безопасности Украины, связанных с "этническим напряжением" в Крыму и падением "Боинга" MH17 на Донбассе.

При этом известно, что некоторые из этих людей представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, общественными деятелями и журналистами.

Один из примеров публикации по этой российской сети.

Напомним, в сентябре 2019 года Facebook удалил большую ферму ботов в Украине, в которой, в частности, были страницы изданий с сомнительной репутацией.

Также в Facebook обещали, что в 2020 году запустят в Украине программу по фактчекингу.

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