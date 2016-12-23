Фармацевтическая компания Teva выплатит $520 млн штрафа за взятки украинским чиновникам

23 декабря 2016, 08:24
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По данным расследования, руководители Teva и "Тева Россия" давали взятки высокопоставленным российским чиновникам, чтобы увеличить объем продаж препарата "Копаксон". Компания Teva также призналась, что давала взятку высокопоставленному чиновнику в Министерстве здравоохранения Украины, чтобы повлиять на одобрение правительством регистраций лекарств

Фармацевтическая компания Teva выплатит $520 млн штрафа за взятки украинским чиновникам | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Израильская фармацевтическая компания Teva и ее российская дочерняя компания ООО "Тева Россия" согласились урегулировать обвинения и выплатить штраф в размере около $520 млн в связи с установлением факта подкупа чиновников в России, Украине и Мексике. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

"Teva и ее дочерние предприятия заплатили миллионы долларов в виде взяток чиновникам в разных странах и намеренно провалили внедрение системы внутреннего контроля, что позволило бы предотвратить взяточничество", — сообщил помощник Генерального прокурора США Лесли Колдуэлл.

"Независимо от того, где происходит коррупция, ФБР и наши партнеры стремимся старательно искоренить коррупцию, которая предает доверие и угрожает справедливой экономике для всех", — заявил помощник директора ФБР Стивен Ричардсон.

По данным расследования, руководители Teva и "Тева Россия" давали взятки высокопоставленным российским чиновникам, чтобы увеличить объем продаж препарата "Копаксон" за счет ежегодных закупок лекарств на аукционах Министерства здравоохранения Российской Федерации. В результате компания заработала более $200 млн на продаже этого препарата в РФ.

Компания Teva также призналась, что давала взятку высокопоставленному чиновнику в Министерстве здравоохранения Украины, чтобы повлиять на одобрение правительством регистраций лекарств. Между 2001 и 2011 годами фармацевтическая компания выплачивала ему гонорар и обеспечила путешествия и другие ценные вещи на общую сумму около $200 000. В обмен чиновник использовал свое служебное положение и влияние на украинское правительство, чтобы проводить регистрацию фармацевтической продукции Teva, в том числе препарата "Копаксон" и инсулинов.

По материалам: Лига
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Теги: фармацевтика, лекарства, взятка

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Фармацевтическая компания Teva выплатит $520 млн штрафа за взятки украинским чиновникам | Потребрынки | Дело
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