В Виннице запустили единственную в Украине башенную линию по производству стирального порошка

Компания AFINA Group возобновила работу башенной линии по производству стиральных порошков на заводе "Винницабытхим". Это единственная действующая в Украине установка такого типа, позволяющая производить до 95 тонн стирального порошка за одну производственную смену.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

В Виннице возобновили производство стиральных порошков

Башня высотой 44 метра является одним из самых больших построек такого типа в стране. В производстве используется метод распылительной сушки, позволяющий получать порошок с пористыми гранулами, которые быстро растворяются в воде и обеспечивают эффективную стирку.

Плановая мощность линии составляет до 95 тонн сухого стирального порошка в смену. Такой объем эквивалентен стирке более 3,8 млн килограммов белья.

Технологический процесс включает дозировку компонентов, приготовление смеси, распыление в верхней части башни, сушки горячим воздухом, охлаждение, добавление составляющих и расфасовку готовой продукции.

В компании отмечают, что запуск башни является важным событием, ведь возобновляет работу производственных мощностей, долгое время ключевых для украинской отрасли бытовой химии. AFINA Group планирует и дальше развивать производство и инвестировать в технологии в Украине.

О производителе

ЧАО "Винницабытхим" - один из ведущих производителей бытовой химии в Украине. Винницкий завод имеет 12 промышленных линий. Это предприятие ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовскому и его компании "Невская косметика" из Санкт-Петербурга. АРМА получила арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.

В декабре того же года по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами "Винницабытхим" победило ООО "Крайтекс-Сервис". В апреле 2023 года решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" было одобрено также Антимонопольным комитетом.

Тогда средство для стирки "Ушастый нянь", производством которого было известное предприятие, было "украинизировано" и стало "Вухастиком".

"Винницабытхим" производит детскую косметику и бытовую химию под торговыми марками "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс", Pride, Polar Shine.

В сентябре 2024 года АРМА передало "Винницабытхим" в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей реализации на аукционе. А тот в феврале 2025 года приступил к подготовке завода к приватизации.

В ноябре прошлого года Антимонопольный комитет разрешил ООО "Афина-Групп" получить контроль над ЧАО "Винницабытхим" .