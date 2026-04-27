От ареста активов до новых линий: "Винницабытхим" перезапускает производство (ФОТО)

Винницабытхим, Дмитрий Кисилевский
Дмитрий Кисилевский посетил предприятие "Винницабытхим"/Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

После нескольких лет простоя предприятие "Винницабытхим", известное брендом стирального порошка "Вухастик", производит перезапуск производства. Число работников уже возросло с 16 до 100 человек, а главной целью является выход на мощность 6000-7000 тонн порошка в месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский

По его словам, с 2022 года это предприятие прошло путь от полной остановки и конфискации у российских подсанкционных владельцев в АРМА, работы под контролем управляющего, передачи в Фонд госимущества и, в конце концов, приватизации. Собственниками стали украинские предприниматели, известные созданием успешных торговых сетей Eva и Varus, Руслан Шостак и Валерий Киптик.

Текущее состояние

На заводе функционируют три производственных линии, к которым планируется добавить еще три новые единицы оборудования. Это необходимо для конкуренции с иностранными компаниями, поскольку доля импорта на украинском рынке бытовой химии составляет 70%. Проектная мощность завода рассчитана на 6000–7000 тонн стиральных порошков ежемесячно.

На заводе функционируют три производственные линии.

"Сейчас на импорт приходится 70% украинского рынка бытовой химии. То есть, бороться есть за что. Если удастся вывести завод на проектную мощность 6-7 тысяч тонн стиральных порошков в месяц, иностранным конкурентам придется потесниться", — отметил Кисилевский.

Изменение состава продукции

К 2022 году доля российских составляющих в продукции предприятия достигала 80%. После перезапуска владельцы полностью изменили логистику сырья. На сегодняшний день склад продукции выглядит так:

  • 50% - компоненты украинского происхождения;
  • 50% - сырье от партнеров из Европейского Союза.
Производитель планирует выйти на проектную мощность 6-7 тысяч тонн стиральных порошков в месяц/Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Господдержка и инвестиции

"Партнерство с крупными торговыми сетями открывает перед промышленным производителем неплохие перспективы развития. Но сейчас оно переживает очень сложный период восстановления, нуждающийся в сотнях миллионов гривен инвестиций", — отметил нардеп.

Он добавил, что инструменты политики "Сделано в Украине" могут способствовать развитию предприятия, в частности, гранты на переработку, программа "Национальный кэшбек", льготное кредитование "5-7-9" и т.д.

"Уверен, что полный перезапуск "Винницабытхим" - дело времени", - резюмировал Кисилевский.

О производителе

ЧАО "Винницабытхим" - один из ведущих производителей бытовой химии в Украине. Винницкий завод имеет 12 промышленных линий. Это предприятие ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовскому и его компании "Невская косметика" из Санкт-Петербурга. АРМА получила арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.

В декабре того же года по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами "Винницабытхим" победило ООО "Крайтекс-Сервис". В апреле 2023 года решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" было одобрено также Антимонопольным комитетом.

Тогда средство для стирки "Ушастый нянь", производством которого было известное предприятие, было "украинизировано" и стало "Ухастиком".

"Винницабытхим" производит детскую косметику и бытовую химию под торговыми марками "Ухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс", Pride, Polar Shine.

В сентябре 2024 года АРМА передало "Винницабытхим" в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей реализации на аукционе. А тот в феврале 2025 года приступил к подготовке завода к приватизации.

В ноябре прошлого года Антимонопольный комитет разрешил ООО "Афина-Групп" приобрести контроль над ЧАО "Винницабытхим" .

Автор:
Татьяна Ковальчук